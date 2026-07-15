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Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học mức 40.000 đồng/ngày

Thứ Tư, 18:09, 15/07/2026
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VOV.VN - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với 6 nhóm học sinh tiểu học. Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Chiều 15/7, tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với 6 nhóm học sinh tiểu học gồm: Học sinh đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; học sinh đang cư trú tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh.

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Bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học Hà Nội được hỗ trợ cao nhất 40.000 đồng/ngày. (Ảnh minh họa)

Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (bảo đảm mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ từ năm học 2026-2027 (theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học theo quy định, không quá 9 tháng/năm học). Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thông qua cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

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Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học cao nhất 40.000 đồng/học sinh/ngày

VOV.VN - Tại kỳ họp thường lệ tháng 7/2026, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ cao nhất 40.000 đồng/học sinh/ngày, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng

H.La/VOV.VN
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