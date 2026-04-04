中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

Thứ Bảy, 18:39, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H do có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình trái quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc được phát hiện vào ngày 2/4. Phòng Kinh tế xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an xã tiến hành kiểm tra đột xuất và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H.

ha thap mat dat trai phep, mot ca nhan o Dong nai bi phat 30 trieu dong hinh anh 1
Khu đất bị hạ thấp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông H. đã thực hiện hành vi làm biến dạng địa hình, cụ thể là hạ thấp bề mặt đất, làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã xác định. Diện tích đất bị tác động ghi nhận từ 0,05ha đến dưới 0,1ha. Đáng chú ý, sai phạm này được đánh giá là không còn khả năng khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, cơ quan chức năng đã thực hiện các bước xử lý nghiêm minh theo đúng trình tự.

Bên cạnh hình thức phạt tiền 30 triệu đồng, UBND xã Long Hà yêu cầu ông L.Q.H phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời, cá nhân này có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục để đưa toàn bộ diện tích đất về trạng thái an toàn, đảm bảo không gây nguy hiểm cho người xung quanh cũng như không làm ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của các hộ dân tại những thửa đất liền kề.

Hiện nay, Phòng Kinh tế xã Long Hà đã hoàn tất tờ trình và đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương để giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt này.

Thiên Lý-CTV Ánh Tuyết/VOV - TP.HCM
Tag: Đồng Nai cá nhân hủy hoại đất làm biến dạng địa hình trái quy định pháp luật bị xử phạt đất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên đất ở, đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời xem xét trách nhiệm chủ tịch UBND xã, phường nếu để xảy ra vi phạm.

VOV.VN - Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo số 135- BC/ĐU, ngày 16/9/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép ở Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đăng trên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục