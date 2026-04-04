Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc được phát hiện vào ngày 2/4. Phòng Kinh tế xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an xã tiến hành kiểm tra đột xuất và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H.

Khu đất bị hạ thấp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông H. đã thực hiện hành vi làm biến dạng địa hình, cụ thể là hạ thấp bề mặt đất, làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã xác định. Diện tích đất bị tác động ghi nhận từ 0,05ha đến dưới 0,1ha. Đáng chú ý, sai phạm này được đánh giá là không còn khả năng khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, cơ quan chức năng đã thực hiện các bước xử lý nghiêm minh theo đúng trình tự.

Bên cạnh hình thức phạt tiền 30 triệu đồng, UBND xã Long Hà yêu cầu ông L.Q.H phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời, cá nhân này có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục để đưa toàn bộ diện tích đất về trạng thái an toàn, đảm bảo không gây nguy hiểm cho người xung quanh cũng như không làm ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của các hộ dân tại những thửa đất liền kề.

Hiện nay, Phòng Kinh tế xã Long Hà đã hoàn tất tờ trình và đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương để giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt này.