Bắt quả tang khai thác đất trái phép gần đường dây điện cao thế ở Khánh Hòa

Ngày 3/4, ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng công an xã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một trường hợp san gạt, khai thác đất quy mô lớn và đưa đất ra khỏi khu đất được giao quản lý.

Hàng ngàn mét khối đất đã được vận chuyển ra khỏi khu đất của ông Nguyễn Đức Hưng.

Qua xác minh ban đầu, người liên quan là ông Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1971, tạm trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc), chủ sử dụng khu đất khoảng 13.000m² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đức Hưng khai nhận đã sử dụng hai máy đào bánh xích để san gạt và khai thác đất từ cuối tháng 2/2026 đến nay. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu đất bị đào xới với quy mô lớn, nhiều vị trí bị khoét sâu như một quả đồi. Bên dưới khu đất đã được tạo mặt bằng và đóng cọc phân chia.

Các phương tiện cơ giới tập trung đào đất tại khu đất đồi.

Trước đó, UBND xã Diên Lạc đã hai lần lập biên bản đối với hành vi san gạt đất của chủ đất này. Dù ông Hưng cho rằng việc san lấp nhằm phục vụ trồng cây, chính quyền địa phương đã yêu cầu không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Sau nhiều lần kiểm tra, lực lượng chức năng mới phát hiện và bắt quả tang việc đưa đất, đá ra ngoài. Khu đất này chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hoạt động đào bới đất tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện truyền tải đi qua khu vực.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết hoạt động đào bới đất tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện đi qua khu vực.

Qua kiểm tra, đây là tuyến đường dây truyền tải do Thủy điện Sông Giang quản lý. Việc đào xới gần trụ điện cao thế có nguy cơ gây sạt lở nền móng, đặc biệt trong mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn vận hành lưới điện.

Hiện các đơn vị liên quan đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.