中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt quả tang khai thác đất trái phép gần đường dây điện cao thế ở Khánh Hòa

Thứ Bảy, 10:59, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang một chủ đất tại xã Diên Lạc có hành vi san gạt, khai thác và vận chuyển đất ra khỏi khu vực quản lý, dù trước đó chỉ cam kết cải tạo đất để trồng cây.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng công an xã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một trường hợp san gạt, khai thác đất quy mô lớn và đưa đất ra khỏi khu đất được giao quản lý.

Hàng ngàn mét khối đất đã được vận chuyển ra khỏi khu đất của ông Nguyễn Đức Hưng.

Qua xác minh ban đầu, người liên quan là ông Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1971, tạm trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc), chủ sử dụng khu đất khoảng 13.000m² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đức Hưng khai nhận đã sử dụng hai máy đào bánh xích để san gạt và khai thác đất từ cuối tháng 2/2026 đến nay. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu đất bị đào xới với quy mô lớn, nhiều vị trí bị khoét sâu như một quả đồi. Bên dưới khu đất đã được tạo mặt bằng và đóng cọc phân chia.

Các phương tiện cơ giới tập trung đào đất tại khu đất đồi.

Trước đó, UBND xã Diên Lạc đã hai lần lập biên bản đối với hành vi san gạt đất của chủ đất này. Dù ông Hưng cho rằng việc san lấp nhằm phục vụ trồng cây, chính quyền địa phương đã yêu cầu không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Sau nhiều lần kiểm tra, lực lượng chức năng mới phát hiện và bắt quả tang việc đưa đất, đá ra ngoài. Khu đất này chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hoạt động đào bới đất tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện truyền tải đi qua khu vực.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết hoạt động đào bới đất tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện đi qua khu vực.

Qua kiểm tra, đây là tuyến đường dây truyền tải do Thủy điện Sông Giang quản lý. Việc đào xới gần trụ điện cao thế có nguy cơ gây sạt lở nền móng, đặc biệt trong mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn vận hành lưới điện.

Hiện các đơn vị liên quan đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ án lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: khai thác khoáng sản trái phép Khánh Hòa san gạt đất quy mô lớn xã Diên Lạc Nguyễn Đức Hưng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lật tẩy chiêu "núp bóng" dự án để khai thác khoáng sản, thu lợi hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 vụ án khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là "núp bóng" dự án hợp pháp như cải tạo mặt bằng, nạo vét hồ để khai thác đá, bán ra thị trường.

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa
VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật