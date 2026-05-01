中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 10:54, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ ra quân triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

5 năm qua, với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ, các lực lượng đã thu thập, xử lý hơn 3.500 thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp; tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định hơn 1.400 điểm nghi có mộ liệt sĩ cần tìm kiếm. Từ đó, các lực lượng đã triển khai 42 đợt quy tập, tìm kiếm và đưa về 93 hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, chu đáo, đúng quy định và phù hợp phong tục địa phương.

chien dich 500 ngay dem tim kiem, quy tap va xac dinh danh tinh hai cot liet si hinh anh 1
Quang cảnh lễ ra quân

Đồng thời, hoàn tất hồ sơ di chuyển 114 hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng gia đình. Công tác rà soát, xác minh thông tin cũng được chú trọng với việc khảo sát 151 nghĩa trang trên địa bàn, quản lý hơn 73.000 ngôi mộ. Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ lấy mẫu giám định ADN cho 807 trường hợp; trong đó hơn 300 trường hợp theo nguyện vọng thân nhân liệt sĩ. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; xác định các hài cốt còn thiếu thông tin và thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin trên bia mộ cho 83 trường hợp; cấp hơn 400 giấy xác nhận mộ liệt sĩ phục vụ thân nhân tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ xác định danh tính.

chien dich 500 ngay dem tim kiem, quy tap va xac dinh danh tinh hai cot liet si hinh anh 2
Các đại biểu dự lễ ra quân

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đà Nẵng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu 100% mộ chưa xác định thông tin và giám định khoảng 2.500 mẫu ADN, các cấp, các ngành cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chiến dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, với vai trò cơ quan thường trực chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

ban_chi_dao_515_tinh_dak_lak_dang_hoa_dang_huong_hai_cot_liet_si_quy_tap_mua_kho_2025_-_2026_anh-_bo_chqs_tinh_dak_lak.jpeg

Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

 

Thành Long/VOV-miền Trung
Tag: Chiến dịch 500 ngày đêm hài cốt liệt sĩ liệt sĩ đà nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh

VOV.VN - Sáng ngày 24/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Quân khu 4 tìm kiếm và quy tập từ xã Hướng Lập.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân đoàn 34 thông tin đơn vị vừa quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục