5 năm qua, với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ, các lực lượng đã thu thập, xử lý hơn 3.500 thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp; tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định hơn 1.400 điểm nghi có mộ liệt sĩ cần tìm kiếm. Từ đó, các lực lượng đã triển khai 42 đợt quy tập, tìm kiếm và đưa về 93 hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, chu đáo, đúng quy định và phù hợp phong tục địa phương.

Quang cảnh lễ ra quân

Đồng thời, hoàn tất hồ sơ di chuyển 114 hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng gia đình. Công tác rà soát, xác minh thông tin cũng được chú trọng với việc khảo sát 151 nghĩa trang trên địa bàn, quản lý hơn 73.000 ngôi mộ. Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ lấy mẫu giám định ADN cho 807 trường hợp; trong đó hơn 300 trường hợp theo nguyện vọng thân nhân liệt sĩ. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; xác định các hài cốt còn thiếu thông tin và thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin trên bia mộ cho 83 trường hợp; cấp hơn 400 giấy xác nhận mộ liệt sĩ phục vụ thân nhân tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ xác định danh tính.

Các đại biểu dự lễ ra quân

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đà Nẵng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu 100% mộ chưa xác định thông tin và giám định khoảng 2.500 mẫu ADN, các cấp, các ngành cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chiến dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, với vai trò cơ quan thường trực chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.