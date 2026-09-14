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Hà Tĩnh tiếp nhận trăn gấm nặng 7kg do người dân giao nộp

Thứ Hai, 21:09, 14/09/2026
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VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một cá thể trăn gấm nặng 7kg do người dân ở phường Sông Trí phát hiện, bắt giữ an toàn và tự nguyện giao nộp.

Sáng 14/9, anh Võ Xuân Sơn, trú tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một cá thể trăn bò vào nhà nên đã bắt nhốt, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

ha tinh tiep nhan tran gam nang 7kg do nguoi dan giao nop hinh anh 1
Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận cá thể trăn gấm từ người dân giao nộp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Sông Trí phối hợp Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xác minh và tiếp nhận cá thể động vật hoang dã này.

Cá thể trăn nặng 7kg, được xác định là trăn gấm (Python reticulatus), thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm IIB.

Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Bá Thăng/VOV.VN
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