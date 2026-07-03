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Lào Cai: Bàn giao động vật rừng nguy cấp về trung tâm bảo tồn sinh vật

Thứ Sáu, 17:52, 03/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (3/7), tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Tổ dân phố Cầu Mây 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã diễn ra buổi bàn giao, tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể được bàn giao là khỉ đuôi lợn (tên khoa học: Macaca leonina), thuộc Nhóm IIB. Cá thể khỉ đuôi lợn này có giới tính đực, trọng lượng 14 kg và đang trong tình trạng sức khỏe bình thường.

lao cai ban giao dong vat rung nguy cap ve trung tam bao ton sinh vat hinh anh 1
Cá thể khỉ được xác định thuộc nhóm IIB

Trước đó, vào ngày 23/6, bà Nguyễn Thị Hoa ở tổ dân phố Đồng Lần, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai phát hiện có một cá thể khỉ lớn xuất hiện tại khu vực vườn của gia đình và các hộ xung quanh để tìm kiếm thức ăn. Sau khi phát hiện, bà Nguyễn Thị Hoa đã báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm, huy động lực lượng phối hợp vây bắt. Đến ngày 25/6, đã bắt giữ thành công cá thể khỉ này an toàn.

Ông Đinh Trung Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Trấn Yên cho biết: Ngày 26/6, UBND phường Nam Cường đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm tiến hành lập biên bản kiểm tra, xác minh nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. UBND phường Nam Cường sau đó đã ra văn bản đề nghị Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận cá thể động vật hoang dã này.

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Cá thể khỉ được đưa về trung tâm bảo tồn sinh vật

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý cá thể khỉ đuôi lợn này theo đúng quy trình, quy định hiện hành trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết để tái thả cá thể về với môi trường tự nhiên.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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