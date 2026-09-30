Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu?

Liên quan đến không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: "Từ khoảng ngày 1/10, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu. Khoảng ngày 5/10, một đợt không khí lạnh khác được tăng cường xuống khu vực. Đợt không khí lạnh thứ hai được dự báo khiến nền nhiệt miền Bắc giảm đáng kể, một số nơi có thể xuống 19-22 độ C. Diễn biến này được xem là dấu hiệu rõ hơn về sự thay đổi thời tiết miền Bắc khi bước vào giai đoạn giao mùa".

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Cục KTTV)

Trước khi không khí lạnh về, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Tại Hà Nội, ngày 1-2/10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với trước đó, xuống khoảng 32 độ C. Thời tiết sau đó tiếp tục có xu hướng thay đổi khi khoảng đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm.

Một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng miền Bắc từ đêm 30/9, sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 5/10, khiến nhiệt độ giảm, Hà Nội có thể xuống 19-22 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 5/10, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C. Trời chuyển mát. Từ đêm 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiệt độ miền Bắc có thể xuống 19-22 độ C

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đợt không khí lạnh tăng cường khoảng ngày 5/10 có khả năng khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm đáng kể. Một số nơi có thể xuống 19-22 độ C. Mức nhiệt này chủ yếu xuất hiện ở những khu vực có địa hình cao và về đêm, sáng sớm. Tại các đô thị đồng bằng, trong đó có Hà Nội, nhiệt độ được dự báo giảm nhưng chưa ở mức rét đậm.

Sự xuất hiện liên tiếp của các đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10 khiến thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến rõ rệt, từ trạng thái nắng nóng, ít mưa sang mưa rào, giông và trời mát. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm không khí lạnh, đặc biệt là giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh cuối năm được dự báo hoạt động yếu

Dù đầu tháng 10 xuất hiện liên tiếp các đợt không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hoạt động của không khí lạnh trong ba tháng cuối năm 2026 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn tháng 10-12, các đợt rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do đó, hai đợt không khí lạnh đầu tháng 10 có thể khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt, nhưng chưa phải dấu hiệu cho thấy mùa rét năm nay sẽ đến sớm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, nhất là khi không khí lạnh tăng cường, để chủ động ứng phó với sự thay đổi nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối tiếp tục có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.