Hai người dân trả 38 triệu đồng, 7 nhẫn vàng và nhiều tài sản cho người đánh rơi

Trước đó, anh Trương Công Minh và anh Đặng Hồng Phúc, cùng là người dân địa phương, khi điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 53, đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ, thì phát hiện một chiếc ba lô bị đánh rơi.

Kiểm tra bên trong, hai anh phát hiện khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng 24K, 1 iPad, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Không chút đắn đo, anh Minh và anh Phúc đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến trực ban Công an xã Long Hồ để nhờ tìm người đánh rơi.

Công an xã Long Hồ trao lại tài sản cho người bị mất

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Hồ khẩn trương tra cứu, xác minh thông tin từ các giấy tờ và nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân số tài sản là chị Bùi Thị Kim Th., 25 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với cơ quan công an, chị Th. cho biết thời điểm đó trời đang mưa, chị mặc áo mưa và để ba lô trên xe. Trong lúc di chuyển về nhà, chị không hay biết chiếc ba lô đã bị rơi. Nhận lại số tiền, vàng cùng các giấy tờ quan trọng tưởng chừng đã mất, chị Th. rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh Minh và anh Phúc vì hành động đẹp, trung thực và đầy trách nhiệm.

Toàn bộ tài sản mà 2 anh anh Trương Công Minh và anh Đặng Hồng nhặt được trên đường

Công an xã Long Hồ đang tham mưu Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen cho anh Minh và anh Phúc vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi và tự giác trao trả cho người đánh mất.

Hành động của hai anh đã góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã Long Hồ gần dân, vì nhân dân phục vụ.