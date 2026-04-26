Trả lại tài sản cho du khách tại Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Tối 25/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực diễn ra Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026, đại úy Phạm Đình Sáng, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã nhặt được một túi xách bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Trả lại tài sản cho du khách bị thất lạc. (Ảnh: Hải Thượng)

Ngay sau đó, đại úy Sáng đã báo cáo chỉ huy đơn vị và phối hợp đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến khoảng 8h30 ngày 26/4, chủ nhân của chiếc túi xách đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy để nhận lại đầy đủ tài sản. Nhận lại tài sản, người dân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trước đó, trong đêm khai mạc Festival, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã hỗ trợ một số trường hợp trẻ em bị lạc tìm lại người thân, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách tham dự sự kiện.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy bàn giao các cháu bị lạc cho người thân. (Ảnh: Hải Thượng)

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và du khách.