Trả lại tài sản cho du khách tại Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Chủ Nhật, 14:16, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã kịp thời hỗ trợ một số trường hợp trẻ em bị lạc tìm lại người thân, đồng thời trả lại tài sản cho du khách bị thất lạc.

Tối 25/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực diễn ra Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026, đại úy Phạm Đình Sáng, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã nhặt được một túi xách bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

tra lai tai san cho du khach tai festival du lich cua lo 2026 hinh anh 1
Trả lại tài sản cho du khách bị thất lạc. (Ảnh: Hải Thượng)

Ngay sau đó, đại úy Sáng đã báo cáo chỉ huy đơn vị và phối hợp đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến khoảng 8h30 ngày 26/4, chủ nhân của chiếc túi xách đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy để nhận lại đầy đủ tài sản. Nhận lại tài sản, người dân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trước đó, trong đêm khai mạc Festival, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã hỗ trợ một số trường hợp trẻ em bị lạc tìm lại người thân, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách tham dự sự kiện.

tra lai tai san cho du khach tai festival du lich cua lo 2026 hinh anh 2
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy bàn giao các cháu bị lạc cho người thân. (Ảnh: Hải Thượng)

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và du khách.

Bá Thăng-CTV Hải Thượng/VOV.VN
Tag: festival du lịch cửa lò trả lại đồn biên phòng.
Tin liên quan

Trao trả lại tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng cho chủ sở hữu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 10 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, làm rõ và trao trả số tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng, cho người dân đánh rơi.

Học sinh Đồng Tháp nhặt và trả lại tài sản cho người bị mất

VOV.VN - Ngày 8/12, công an xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa trao trả lại số tiền 10 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi, nhờ hành động đẹp của 2 em học sinh lớp 11.

