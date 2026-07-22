Hai người tử vong sau khi xe máy lao xuống taluy âm trên Quốc lộ 12 ở Điện Biên

Khoảng 22h ngày 21/7, tại Km127+400 Quốc lộ 12, đoạn qua bản Cổng Trời, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, đo đạc hiện trường để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển kiểm soát 27X1-035.44 do Hồ A Dương (trú bản Sa Lông 1, xã Na Sang) điều khiển, chở theo Hồ A Lau, lưu thông theo hướng Na Sang - Mường Lay.

Khi đến khu vực khúc cua tại Km127+440, Quốc lộ 12, phương tiện được cho là không làm chủ tốc độ, bị mất lái, lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối.

Hậu quả, cả hai người trên xe đều tử vong tại hiện trường. Chiếc xe máy bị hư hỏng, hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực không bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến đường Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết: Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông và không xảy ra ách tắc giao thông sau vụ việc.

Lực lượng Công an xã, Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt, đồng thời phối hợp khám nghiệm, đo đạc hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.