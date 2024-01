Hải Phòng khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô lớn nhất đến thời điểm hiện tại

Đây là dự án nhà ở xã hội có diện tích và quy mô lớn nhất đến thời điểm hiện nay tại Hải Phòng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự lễ khởi công.

Các đại biểu cắt băng khởi công dự án Nhà ở xã hội Tràng Cát - Hải Phòng

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát được xây dựng tại phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng, do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 28ha, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, một trong những vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với nhu cầu an cư của hàng ngàn lao động đang làm việc và sinh sống trên địa bàn.

Dự án được quy hoạch hạ tầng đồng bộ với 27 tòa chung cư cao từ 7-9 tầng gồm hơn 4.000 căn hộ; các khu vực thấp tầng gồm 284 căn nhà cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại như các khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh. Các công trình thương mại dịch vụ, trường học… cũng được xây dựng ngay trong nội khu, song hành cùng với trạm y tế và các cơ sở hạ tầng sẵn có trên địa bàn nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội trong bán kính tối ưu nhất.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là 14.500 căn; đến nay đã đạt một số kết quả quan trọng

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: "Với chủ trương kiến tạo các khu đô thị hiện đại, Công ty Vinhomes đang triển khai rộng khắp trên cả nước các dự án nhà ở xã hội văn minh, đầy đủ tiện ích. Tại dự án nhà ở xã hội Tràng Cát Hải Phòng, bên cạnh những dãy nhà ở khang trang, hiện đại, Vinhomes cũng đầu tư hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích như khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh, trường học…, tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực, đáp ứng tiêu chí “3 tốt” về vị trí – chất lượng – giá cả.

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, hiện nhu cầu về nhà ở xã hội tại Thành phố là rất lớn. Hải Phòng có 2 triệu dân; trong đó có không ít hộ gia đình có thu nhập chưa được cao. Hải Phòng cũng là thành phố công nghiệp, hiện thu hút khoảng 500.000 công nhân, lao động, trong đó phần nhiều là người dân từ các địa phương khác rất cần có chỗ ở ổn định. Tại khu vực trung tâm Hải Phòng cũng có một số khu chung cư cũ đã xuống cấp, nhiều khu vực ở vùng lõi đô thị, người dân sinh sống chật chội, có nhu cầu về nhà ở xã hội. Trước thực tế đó, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là 14.500 căn; đến nay đã đạt một số kết quả quan trọng: "Tính cả dự án này, Hải Phòng đã khởi công 7 dự án, với quy mô hơn 14.000 căn hộ. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì Hải Phòng đã đạt kế hoạch trong giai đoạn này. Trong đó, có 12.500 căn nhà ở xã hội phục vụ bán cho công nhân và nhân dân, còn lại 1.500 căn do các doanh nghiệp đầu tư, cho công nhân thuê trong quá trình làm việc tại nhà máy. Trước nhu cầu về nhà ở xã hội, năm 2024, thành phố vẫn tiếp tục khởi công một số dự án nhà ở xã hội lớn, với quy mô dự kiến khoảng 5.000 căn.