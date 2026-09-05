Hải Phòng phát hiện việc thả diều ảnh hưởng an toàn hàng không

Khoảng 17h15 ngày 4/9, Công an xã An Hưng nhận được thông tin từ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh về việc tại khu vực phía sau Trại tạm giam gần Cầu Khuể, thuộc địa bàn xã An Hưng xuất hiện một vật thể giống diều bay ở tầm cao, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Chiều diều được thả ở tầm cao, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, bị Công an xã An Hưng thu giữ.

Công an xã An Hưng đã cử lực lượng đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Phương Hạ kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc diều sáo rộng khoảng 2m, màu đen có sọc vàng và đỏ, đang bay ở độ cao hơn 200m. Dây diều được buộc vào gốc chuối, nhưng không phát hiện người thả. Công an xã An Hưng đã thu giữ chiếc diều.

Công an phường Hải An (Hải Phòng) làm việc với hai cha con ông L.X.Đ. và L.V.T. vào tháng 7/2026.

Trước đó, ngày 7/6, Công an phường Hải An (thành phố Hải Phòng) phát hiện hai cha con ông L.X.Đ. và L.V.T., cùng trú tại phường Hải An, thả một chiếc diều sáo dài khoảng 3,2m trong khu vực cấm bay của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Hai người sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 4,6 triệu đồng.

Từ các vụ việc trên, Công an Hải Phòng cảnh báo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các trò chơi dân gian, nhất là hoạt động thả diều; không thả diều tại khu vực cấm hoặc ở độ cao có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.