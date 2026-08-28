Người thả diều ảnh hưởng 16 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 13/8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III, Sư đoàn Không quân 370 thông báo Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc phát hiện vật thể bay trên bầu trời khu vực hướng Cầu Tham Lương, thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ) và Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ). Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã thông báo Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để khẩn trương phối hợp xác minh, truy tìm và xử lý vật thể bay. Đồng thời triển khai tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Đến 20h15 phút, sau khi xác định các vật thể bay là diều, đã được xử lý, thu hồi và không còn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động khai thác tại sân bay mới được khôi phục bình thường.

Công an đọc lệnh bắt đối với Thân Văn Tấn

Ngay lập tức, Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng truy xét, khoanh vùng khu vực nghi vấn. Khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực cầu, đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa; các đơn vị phát hiện Thân Văn Tấn (42 tuổi; thường trú tại phường Tân Bình, quận Tân Bình cũ, TP.HCM) đang có hành vi thả diều gắn đèn chớp. Hai người khác có mặt cùng Tấn được mời về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 15h ngày 13/8/2026, Tấn mang theo 3 con diều có gắn đèn chớp đến khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro, phường Đông Hưng Thuận để thả diều. Ban đầu, Tấn thả 2 con diều tại khu vực đầu cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận. Khoảng 16h5 phút, một con diều bị gãy khung, rơi xuống nên Tấn tiếp tục sử dụng con diều còn lại để thay thế.

Sau đó, Tấn di chuyển các con diều qua khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa và tiếp tục thả lên cao. Qua xác định tọa độ, toàn bộ vị trí Tấn thực hiện hành vi thả diều nằm trong khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hành vi của Thân Văn Tấn đã trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác hàng không, khiến cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn. Kết quả xác minh bước đầu xác định vụ việc ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không”, quy định tại khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự; đồng thời tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định.

Công an TP.HCM nghiêm khắc cảnh báo: người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời; không điều khiển flycam, drone hoặc bất kỳ vật thể, phương tiện bay nào trong khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tổ chức hoạt động vui chơi có sử dụng vật thể bay phải chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không sẽ được cơ quan chức năng kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.