Hai tàu cá chìm, 11 thuyền viên được cứu vớt kịp thời

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, vào khoảng 9h30 ngày 17/7, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Túy (SN 1992, ở ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh), trình báo tàu cá CM 5068 TS chở theo 5 thuyền viên hành nghề câu mực đang hoạt động tại vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội sử dụng hệ thống thông tin liên lạc và điện thoại di động thông báo với tàu cá CM 95800 TS của ông Phan Văn Khánh (SN 1985, ở ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh) đang hoạt động gần hỗ trợ, cứu vớt được 5 thuyền viên lên tàu an toàn. Hiện, tàu cá CM 5068 TS chưa được trục vớt do sóng to, gió lớn, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cảnh báo về tình hình thời tiết xấu trên biển

Vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại tọa độ 08.57-106.37 (thuộc vùng biển Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu), tàu cá CM 95227 TS do ông Đỗ Văn Sang (ở ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh) đang hoạt động thì bị sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 6 thuyền viên.

Ngay sau tai nạn, các thuyền viên trên tàu đã được tàu cá CM-95223-TS của ông Quách Văn Điểm (ở ấp 2, Khánh Hội) làm thuyến trưởng đang hoạt động gần đó tiến hành cứu vớt. Hiện, sức khỏe các thuyền viên ổn định, tàu cá bị nạn vẫn chưa được trục vớt; Ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các cơ quan liên quan cùng phối hợp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền trên biển; hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn trước diễn biến thời tiết xấu.