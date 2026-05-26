Hai vụ tai nạn giao thông gây chết người tại KCN Long Giang (Đồng Tháp)

Thứ Ba, 10:32, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong ngày 25/5, tại Khu công nghiệp Long Giang (Đồng Tháp) xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông tại các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp.

Ngày 26/5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp), khiến 2 người tử vong và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

hai vu tai nan giao thong gay chet nguoi tai kcn long giang Dong thap hinh anh 1
Một trong 2 vụ giao thông gây chết người tại Khu công nghiệp Long Giang

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 9h17 ngày 25/5, trên đường N5 thuộc hệ thống đường nội bộ Khu công nghiệp Long Giang. Thời điểm đó, ông Nguyễn Hải Triều (sinh năm 2000, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô con biển số 63A-209.74 lưu thông trên đường N5 theo hướng từ đường D10 đến đường D6.

Do không chú ý quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện, ông Triều đã va chạm với xe mô tô biển số 70AB-272.79 do ông Hồ Nguyễn Hoàng Hữu (sinh năm 1983, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến ông Hồ Nguyễn Hoàng Hữu bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhưng đã tử vong sau đó. Ngoài thiệt hại về người, cả hai phương tiện liên quan cũng bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 20h5 cùng ngày, trên đường N11 trong Khu công nghiệp Long Giang, gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trước đó. Chị Lê Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1985, ngụ xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô biển số 62L1-763.51 lưu thông trên đường N11 theo hướng từ đường D4 đến đường D6. Khi đến vị trí trên, xe mô tô bất ngờ va chạm với đầu kéo sơ mi rơ moóc biển số 50RM-177.13 đang đậu trên đường. Cú va chạm mạnh khiến chị Lê Thị Mộng Tuyền tử vong tại chỗ.

 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hai vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gần đây, tại các tuyến đường nội bộ trong một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý các khu công nghiệp cần quan tâm, có giải pháp đẩy lùi tình trạng này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp tai nạn giao thông Khu công nghiệp Long Giang tai nạn chết người an toàn giao thông
Tin liên quan

Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong
Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Cứu chữa thanh niên bị thanh kim loại xuyên qua ngực sau vụ tai nạn giao thông
Cứu chữa thanh niên bị thanh kim loại xuyên qua ngực sau vụ tai nạn giao thông

VOV.VN - Bệnh nhân N.Q.T, nam, 23 tuổi, bị tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 26/2, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên trước khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai ở Lào Cai.

Thông tin vụ ô tô biển số xanh liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đồng Tháp
Thông tin vụ ô tô biển số xanh liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học - Công nghệ và Công an tỉnh Đồng Tháp về vụ xe ô tô biển số xanh của đơn vị này có liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 27/2 tại tỉnh Đồng Tháp.

