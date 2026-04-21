Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Thứ Ba, 08:20, 21/04/2026
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng sơ bộ xác định, xe ô tô do Thiếu tá Hoàng Huy Công (SN 1989, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai), cầm lái bị nổ lốp bên phải phía trước dẫn đến tai nạn giao thông.

cong an lao cai thong tin vu tai nan giao thong khien mot can bo cong an tu vong hinh anh 1
Tối 20/4, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một cán bộ Công an tử vong.

Trước đó, vào hồi 7h ngày 20/4, tại km207+530 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, Thiếu tá Hoàng Huy Công (SN 1989, trú tại tổ 20 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) lái xe ô tô con BKS 24A-111.80 trên đường đi từ nhà đến địa bàn công tác tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai theo hướng Lào Cai - Hà Nội, trên xe không chở theo người khác.

Khi Thiếu tá Công di chuyển đến khu vực trên đã đâm va vào tôn rào chắn thi công và lao sang phần đường đang thi công mở rộng. Vụ tai nạn đã làm Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong, xe ô tô bị hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, giải quyết theo quy định.

Qua khám nghiệm, ban đầu sơ bộ xác định, xe ô tô do Thiếu tá Hoàng Huy Công cầm lái bị nổ lốp bên phải phía trước dẫn đến tai nạn giao thông. 

 

Theo Công an Nhân dân
Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

