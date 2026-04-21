Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Tối 20/4, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một cán bộ Công an tử vong.

Trước đó, vào hồi 7h ngày 20/4, tại km207+530 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, Thiếu tá Hoàng Huy Công (SN 1989, trú tại tổ 20 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) lái xe ô tô con BKS 24A-111.80 trên đường đi từ nhà đến địa bàn công tác tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai theo hướng Lào Cai - Hà Nội, trên xe không chở theo người khác.

Khi Thiếu tá Công di chuyển đến khu vực trên đã đâm va vào tôn rào chắn thi công và lao sang phần đường đang thi công mở rộng. Vụ tai nạn đã làm Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong, xe ô tô bị hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, giải quyết theo quy định.

Qua khám nghiệm, ban đầu sơ bộ xác định, xe ô tô do Thiếu tá Hoàng Huy Công cầm lái bị nổ lốp bên phải phía trước dẫn đến tai nạn giao thông.