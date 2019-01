Hai xe máy đâm nhau, 1 người văng ra đường bị ô tô tải cán chết

PC_Article_AfterShare_1

Vào lúc 12h10 trưa hôm nay (12/1), tại vòng xoay dưới chân cầu Rạch Sỏi, đường Nguyễn Trung Trực thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe 2 gắn máy. Hậu quả làm 1 người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường, vào thời gian trên, xe gắn máy do 1 phụ nữ điều khiển đang chạy theo vòng xoay thì va chạm với 1 xe honda BKS 68S8 - 4474 do 1 nam thanh niên (khoảng 16 tuổi) ngụ phường An Bình, TP. Rạch Giá điều khiển.

PC_Article_Middle

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên bị văng ra đường. Lúc này, một xe ô tô tải biển kiểm soát 68C 05414 đang chạy từ hướng Rạch Giá lên cầu Rạch Sỏi không thắng lại kịp nên đã cán ngang người thanh niên. Hậu quả khiến nam thanh niên chết tại chỗ.

Hiện chưa biết rõ danh tính nạn nhân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Hai xe máy đâm nhau ở Bình Dương, hai người tử vong VOV.VN -Trong đêm 24/11, khi trời đang mưa, hai nam thanh niên điều khiển xe máy đã đâm trực diện vào nhau khiến cả hai người tử vong. Hai xe máy đâm nhau dính chặt giữa giao lộ, 2 người nhập viện VOV.VN -Vụ va chạm làm hai xe máy dính chặt nhau giữa giao lộ, hư hỏng. Hai thanh niên đi trên hai xe máy cũng bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER