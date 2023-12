Hạn chế đưa tiễn hành khách tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng để giảm ùn tắc

Theo phương án này, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không; người đưa tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.

Khu vực hành khách làm thủ tục bay tầng 2 - Nhà ga T2 luôn quá tải

Thời gian thực hiện từ 8h đến 24h hằng ngày. Theo đó, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2) sẽ bố trí nhân sự để kiểm soát, phân loại hành khách, người nhà đưa tiễn tại cửa A và B tầng 2, cửa vào tầng 1, khu vực cầu thang máy từ tầng trệt lên tầng 2 nhà ga, cử nhân viên hỗ trợ những hành khách đặc biệt (người già, người khuyết tật, trẻ em…) tại các khu vực này.

Nhân viên đội hỗ trợ hành khách làm thủ tục bay

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cũng hỗ trợ hành khách tại khu vực làm thủ tục, phối hợp với Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm An Ninh - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phân luồng phương tiện và hành khách từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động khai thác.

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã đang phối hợp với các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất đưa hệ thống quầy tự làm thủ tục, quầy xuất cảnh tự động, cửa khởi hành tự động để đẩy nhanh các quy trình thủ tục.