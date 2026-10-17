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Hàng loạt ngành đào tạo đổi tên trong mùa tuyển sinh 2027

Thứ Bảy, 08:48, 17/10/2026
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VOV.VN - Mùa tuyển sinh 2027, dự kiến hàng loạt ngành học sẽ đổi tên theo danh mục ngành được quy định tại Thông tư 74 của Bộ GD-ĐT.

 

Thông tư 74 của Bộ GD-ĐT, quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thay thế Thông tư 09. Theo thông tư này, danh mục mới gồm 22 lĩnh vực đào tạo. Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT có sự điều chỉnh về tên gọi, cách phân nhóm và mã ngành.

Ở lĩnh vực Sư phạm, một loạt tên ngành sư phạm dạy tiếng nước ngoài như: sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Hàn Quốc… được đổi thành tên chung là sư phạm tiếng nước ngoài.

Ở nhóm ngành máy tính, các ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và Thông tin, Khoa học và Kỹ thuật máy tính được sắp xếp vào ngành khoa học máy tính.

Bên cạnh đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo được được đổi thành Trí tuệ nhân tạo. Ngành Quản lý hệ thống thông tin đổi thành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm ô tô thành Kỹ thuật phần mềm...

Với lĩnh vực kinh doanh, các ngành được gom vào Quản trị kinh doanh gồm: Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ, Quản trị công nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; Digital marketing, Marketing và Truyền thông được đổi tên thành ngành Marketing.

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Kỳ thi Đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Các ngành Kinh doanh thời trang và Dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn được gom vào ngành Kinh doanh thương mại.

Ở lĩnh vực sức khỏe, Khoa học Y sinh được xếp vào Y khoa, Dược lý và dược lâm sàng vào Dược học; Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt được sắp xếp vào Răng - Hàm - Mặt. Các ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu được xếp vào Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Đối với các ngành đã được cập nhật tên ngành, mã ngành mới, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo danh mục mới từ 1/7/2027; Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày 1/7/2027, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin đã công bố khi tuyển sinh.

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm thống kê, phân loại các chương trình đào tạo theo danh mục ngành; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và công khai danh mục chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, danh mục ngành nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo; phát triển các ngành đào tạo của giáo dục đại học. Bên cạnh đó, giúp xây dựng và thực hiện các quy định về chương trình đào tạo, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học. Hỗ trợ cơ sở đào tạo thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình khi xây dựng và phát triển chương trình đào ở các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ 1/1/2027.

ava tuyen sinh lop 10.jpg

Tuyển sinh lớp 10: Trao quyền chủ động cho địa phương đến đâu?

VOV.VN - Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, từ thực tế tuyển sinh tại các địa phương, vấn đề đặt ra không chỉ là giảm số môn thi mà còn là quyền chủ động của địa phương và cách bảo đảm công bằng cho học sinh.

Phương Lan/VOV2
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Tuyển sinh lớp 10: Trao quyền chủ động cho địa phương đến đâu?

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