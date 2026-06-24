Hàng loạt ô tô bị chém vỡ kính tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an phường vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng liên quan.

Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt ô tô đỗ tại khu vực phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo hình ảnh lan truyền, ít nhất 4 xe ô tô bị chém vỡ kính và xuất hiện các vết cắt dài trên thân xe. Trong số này có một xe Mercedes.

Các vết hư hỏng chủ yếu tập trung tại khu vực cửa ghế lái và hàng ghế sau. Nhiều kính xe bị vỡ toác, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi phá hoại tài sản, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, một số người cũng đặt câu hỏi về việc các phương tiện đỗ qua đêm tại khu vực này có đúng quy định hay không.

Hiện Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.