Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị

Thứ Hai, 12:39, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá vụ việc đập kính ô tô trộm đồ hiệu, trộm xe đạp, thu hồi nhiều tài sản.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân.

Ngày 22/3/2026, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa bàn đã liên tiếp khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Trần Văn Chiến tại Công an phường Đại Mỗ

Cụ thể, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.H.V về việc bị mất trộm tài sản. Theo đó, ngày 18/3/2026, chị V để chiếc xe đạp nhãn hiệu Momentum tại khu vực trước cửa nhà (BT1-19, đường Thạch Thảo, Khu đô thị Vinhomes Green Bay). Đến tối 20/3/2026, chị phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Chiến (sinh năm 1976, trú tại TDP 1 Đại Mỗ) là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Cùng ngày, tại phường Dương Nội, lực lượng công an cũng cho biết, đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan Công an

Trước đó, đối tượng đã đập vỡ cửa kính của 2 xe ô tô, trộm cắp nhiều tài sản gồm 2 máy ảnh, 1 máy tính xách tay, 1 ví da và 1 túi xách nhãn hiệu LV, tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Qua xác minh, Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng có tới 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng góp phần trấn áp tội phạm, củng cố niềm tin của người dân, đồng thời thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trước đó, Công an xã Quảng Bị tiếp nhận tin báo của anh N.V.D (sinh năm 1987, trú tại thôn Cốc Hạ) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm vàng và tiền mặt.

Ngay khi nhận tin, lực lượng công an đã khẩn trương rà soát, truy xét. Đến ngày 22/3/2026, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Huy (sinh năm 2005, trú tại Hòa Phú) là đối tượng gây án.

Tang vật thu giữ gồm một số trang sức và 3,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại trụ sở Công an xã

Thông qua các vụ việc liên tiếp bị triệt phá cho thấy tình hình tội phạm trộm cắp vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, lắp đặt thiết bị an ninh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động khóa, bảo vệ phương tiện cá nhân, tránh để tài sản ngoài khu vực không có người trông coi nhằm hạn chế nguy cơ bị trộm cắp.

 

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp, thu giữ điện thoại, đồng hồ và tang vật.

