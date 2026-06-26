Hàng ngàn công nhân TP.HCM đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Quy mô đồng bộ, giải quyết "cơn khát" nhà ở

Theo đó, 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, gồm: Nhà ở an sinh xã hội khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với 3 khối chung cư cao 20 tầng; nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa với 8 khối chung cư cao 20 tầng; nhà ở xã hội khu 2 Việt Sing với 2 khối chung cư cao 22 tầng; Nhà ở xã hội khu 7 Việt Sing với 2 khối chung cư cao 22 tầng.

Phối cảnh nhà ở xã hội

Tổng cộng 4 dự án sẽ cung cấp 6.229 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người lao động và người có thu nhập thấp.

Thông tin hàng ngàn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chính thức được khởi công đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi lớn cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp phía Bắc TP.HCM.

Lãnh đạo và đại biểu đến dự chương trình bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội – nhà ở cho thuê

Ông Nguyễn Hoài Nam, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp VSIP II (phường Bình Dương, TP.HCM) xúc động chia sẻ, do thu nhập ít ỏi, trong khi giá nhà đất và chi phí thuê phòng trọ bên ngoài ngày càng đắt đỏ, việc được tiếp cận nhà ở xã hội là ước mơ lớn của anh em công nhân. Dự án này sẽ giúp họ khép lại chuỗi ngày sống trong những căn phòng trọ 12m2 chật hẹp, nóng bức.

Ông Nam trải lòng, nếu chưa thể mua được ngay, người lao động rất hy vọng sẽ được thuê các căn hộ rộng rãi, an toàn và đầy đủ tiện ích này: “Nếu người lao động được thuê căn nhà trong dự án với giá rẻ thì chúng tôi rất yên tâm. Chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, tạo điều kiện cho chúng tôi tích lũy cho những bước phát triển tiếp theo, từ đó ổn định cuộc sống và lo cho các con ăn học chu đáo”.

Đối với chính quyền phường Bình Dương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, việc đẩy mạnh xây dựng các khu nhà ở xã hội sẽ góp phần giải bài toán chỗ ở cho công nhân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Với đặc thù là khu vực có nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà máy, lượng công nhân lao động đổ về có nhu cầu nhà ở rất cao. Kỳ vọng các dự án nhà ở xã hội này sẽ tạo nên nhiều chỗ ở tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như công nhân được an cư lạc nghiệp”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, việc đồng loạt khởi công 6.229 căn nhà ở xã hội thể hiện quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, góp phần đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội - nhà ở cho thuê

TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong Quý III năm 2026, thành phố sẽ khởi công 59 dự án với quy mô khoảng 54.900 căn hộ để hoàn thành trong năm 2027. Lũy kế giai đoạn 2026 - 2027, thành phố tập trung hoàn thành 78 dự án với quy mô khoảng 73.800 căn hộ. Đối với việc phát triển nhà ở cho thuê, thành phố đã tổ chức Hội nghị “Triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” vào ngày 9/6/2026, theo đó, có 15 đơn vị đăng ký tham gia phát triển hơn 106.000 căn nhà ở cho thuê.