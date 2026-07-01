English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng ngàn hecta mía khô héo trên đồng ở Đắk Lắk

Thứ Tư, 21:27, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông thường mọi năm, đến cuối tháng 6, các nhà máy đường đã kết thúc vụ ép mía. Nông dân bước vào vụ sản xuất mới. Thế nhưng năm nay, đến hết tháng 6, hàng ngàn héc-ta mía vẫn đứng trên ruộng. Ở nhiều nơi, mía đã thu hoạch xong nhiều ngày chịu cảnh phơi nắng trên đồng, nông dân có nguy cơ mất trắng.

Giữa những ngày nắng gay gắt cuối tháng 6, tại vùng mía thôn Thanh Minh, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, hơn 2ha mía của ông Ale Văn Đăng, 77 tuổi, đã thu hoạch hơn 1 tuần vẫn đang nằm phơi nắng phơi sương, hao hụt sản lượng từng ngày. Sau hơn 1 tuần thu hoạch, số mía đã khô kiệt quá 1/3.

Ông Ale Văn Đăng lo lắng: "Tôi chặt mía đã 10 ngày mà không có xe. Con tôi gọi điện cho trạm thì trạm nói không có xe, nhà máy hư. Giờ mía bị khô hết rồi".

hang ngan hecta mia kho heo tren dong o Dak lak hinh anh 1
Ông Ale Văn Đăng buồn bã vì mía đã chặt đang dần khô thành củi

Dọc theo Quốc lộ 19C đoạn qua các xã Suối Trai, Sơn Hòa, Vân Hòa... không khó bắt gặp những đống mía đã thu hoạch nằm khô như rơm. Tại nhiều ruộng mía khác, cây mía quá kỳ thu hoạch hơn 3 tháng vẫn đứng khô trên ruộng, chưa biết bao giờ mới được phát lịch thu hoạch. Bà con cho biết, chưa bao giờ người trồng mía gặp cảnh khó khăn như năm nay.

Thực trạng này cũng là tình cảnh chung của rất nhiều nông dân trồng mía tại các vùng nguyên liệu mía phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thống kê chưa đầy đủ, đến cuối tháng 6, riêng tại vùng mía huyện Sơn Hòa cũ có ít nhất 6.000ha mía chưa được thu hoạch, chiếm từ 10 - 12% diện tích (tùy xã).

Ví dụ như tại xã Sơn Hòa, địa phương có diện tích mía lớn của tỉnh Đắk Lắk với hơn 8.000ha, đến nay đã thu hoạch được hơn 7.100ha, vẫn còn gần 950ha chưa thu hoạch. Địa phương cũng đã làm việc với nhà máy đường KCP kéo dài vụ ép và mua hết mía cho nông dân.

hang ngan hecta mia kho heo tren dong o Dak lak hinh anh 2
Mía khô trên đồng chờ vận chuyển về nhà máy

Ông Nguyễn Duy Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ủy ban nhân dân xã đã làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc Công ty nhà máy đường KCP để từ nay đến cuối tháng 7 năm 2026 sẽ thu hoạch toàn bộ mía cho bà con nông dân để tránh gây thiệt hại. Thu hoạch chậm còn làm giảm năng suất cho niên vụ sau.

Niên vụ mía năm nay, người trồng mía Đắk Lắk đối diện với hàng loạt khó khăn: mưa lũ gây thiệt hại giữa vụ; giá mía giảm do đường tiêu thụ chậm bởi đường nhập lậu; nắng nóng khô hạn kéo dài khiến hơn 1.000 ha bị cháy và đến cuối vụ, hàng ngàn héc-ta mía vẫn nằm chờ trên ruộng. Trong khi đó, công thu hoạch lại thiếu và tăng cao từng ngày, từ 28 - 30 triệu đồng cho 100 tấn mía.

hang ngan hecta mia kho heo tren dong o Dak lak hinh anh 3
Những đống mía đã thu hoạch phơi nắng dọc theo Quốc lộ 25

Theo kế hoạch sản xuất của nhà máy đường KCP, khoảng 20 ngày nữa Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam sẽ kết thúc vụ ép 2025 - 2026, muộn gần 2 tháng so với mọi năm. Công ty cũng cam kết sẽ thu mua hết mía cho nông dân có ký hợp đồng với nhà máy. Riêng đối với những diện tích mía trồng ngoài hợp đồng, khả năng mất trắng là khó tránh khỏi sau khi các nhà máy đường dừng hoạt động. 

mia1.jpeg

Mía cháy lan rộng, nông dân Đắk Lắk thấp thỏm lo mất trắng

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) liên tiếp xảy ra cháy. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đào Nhật Tân, Quất Tứ Liên khô héo sau ngập lụt: Nông dân mất trắng hàng tỷ đồng
Đào Nhật Tân, Quất Tứ Liên khô héo sau ngập lụt: Nông dân mất trắng hàng tỷ đồng

VOV.VN - Người dân trồng đào, quất ở các bãi ven sông Hồng như Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng xót xa khi mất trắng hàng nghìn gốc đào, quất bán Tết do ngập úng.

Đào Nhật Tân, Quất Tứ Liên khô héo sau ngập lụt: Nông dân mất trắng hàng tỷ đồng

Đào Nhật Tân, Quất Tứ Liên khô héo sau ngập lụt: Nông dân mất trắng hàng tỷ đồng

VOV.VN - Người dân trồng đào, quất ở các bãi ven sông Hồng như Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng xót xa khi mất trắng hàng nghìn gốc đào, quất bán Tết do ngập úng.

Dưa hấu mất mùa, mất giá khiến nhiều nông dân trắng tay
Dưa hấu mất mùa, mất giá khiến nhiều nông dân trắng tay

VOV.VN - Tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, nông dân trồng dưa hấu đang phải đối mặt với một mùa vụ thất thu chưa từng thấy. Năm nay thời tiết diễn biến bất thường, có nhiều mưa lớn đã khiến nhiều ruộng dưa hấu bị thối, dẫn đến mất mùa. Nhiều nông dân, sau khi đầu tư hàng trăm triệu đồng giờ trắng tay và phải gánh thêm khoản nợ lớn.

Dưa hấu mất mùa, mất giá khiến nhiều nông dân trắng tay

Dưa hấu mất mùa, mất giá khiến nhiều nông dân trắng tay

VOV.VN - Tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, nông dân trồng dưa hấu đang phải đối mặt với một mùa vụ thất thu chưa từng thấy. Năm nay thời tiết diễn biến bất thường, có nhiều mưa lớn đã khiến nhiều ruộng dưa hấu bị thối, dẫn đến mất mùa. Nhiều nông dân, sau khi đầu tư hàng trăm triệu đồng giờ trắng tay và phải gánh thêm khoản nợ lớn.

Khung cảnh tan hoang sau bão số 3, nông dân ở Bắc Ninh lo mất trắng
Khung cảnh tan hoang sau bão số 3, nông dân ở Bắc Ninh lo mất trắng

VOV.VN - Hàng loạt nhà màng, nhà lưới, rồi những bãi trồng chuối bạt ngàn bên triền sông tại tỉnh Bắc Ninh đã bị gió bão giật mạnh, phá hủy tan hoang. Nhiều hộ dân đang dự kiến thu hoạch tiền trăm, tiền tỷ giờ lâm vào lại trắng tay, nợ lần.

Khung cảnh tan hoang sau bão số 3, nông dân ở Bắc Ninh lo mất trắng

Khung cảnh tan hoang sau bão số 3, nông dân ở Bắc Ninh lo mất trắng

VOV.VN - Hàng loạt nhà màng, nhà lưới, rồi những bãi trồng chuối bạt ngàn bên triền sông tại tỉnh Bắc Ninh đã bị gió bão giật mạnh, phá hủy tan hoang. Nhiều hộ dân đang dự kiến thu hoạch tiền trăm, tiền tỷ giờ lâm vào lại trắng tay, nợ lần.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục