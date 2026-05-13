Mía cháy lan rộng, nông dân Đắk Lắk thấp thỏm lo mất trắng

Thứ Tư, 22:04, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) liên tiếp xảy ra cháy. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch.

Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn, khiến nông dân càng thêm lo lắng.

Giữa trưa ngày 12/5, các học sinh trên đường đi học đã phát hiện đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh Quốc lộ 25, thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô. Nhận được tin báo, các lực lượng của xã cùng gia đình và bà con nông dân nhanh chóng dập lửa, nhưng chủ yếu ngăn mía cháy lan sang các diện tích mía lân cận, còn toàn bộ 1,5ha mía của ông Thu bị cháy rụi.

mia chay lan rong, nong dan Dak lak thap thom lo mat trang hinh anh 1
Nông dân phải chấp nhận thuê công giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian
mia chay lan rong, nong dan Dak lak thap thom lo mat trang hinh anh 2
Giá đường bán ra tại các nhà máy năm nay ở mức thấp nhất trong nhiều năm, có thời điểm chỉ còn 16.000đồng/kg

Cũng trong ngày 12/5, nhiều khu vực khác tại phía Đông Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45ha mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian. Vì để quá 24 giờ nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm canh lửa rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an.

Mía cháy, nông dân thiệt hại nặng nề, còn lực lượng chức năng của địa phương làm công tác chữa cháy cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Ông Cao Minh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù rất nỗ lực để chữa cháy, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, nhưng đôi khi lực lượng cũng phải bất lực khi đám cháy quá lớn trong điều kiện thời tiết khô nóng và gió to.

mia chay lan rong, nong dan Dak lak thap thom lo mat trang hinh anh 3
Những diện tích mía bị cháy gia tăng bất thường, trong khi việc thu mua của các nhà máy rất chậm.

Hiện ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính, có gần 1.000ha mía, chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía theo hợp đồng cho nông dân, để giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.

Ông Nguyễn Minh Vương, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Suối Trai cho biết: “Những khu vực trọng điểm có nguy cơ cao về mía cháy, phòng tham mưu cho UBND xã ra công văn theo dõi phối hợp đôn đốc, tuyên truyền bà con bảo vệ những diện tích mía còn lại. Có văn bản phối hợp với các nhà máy đẩy mạnh thu hoạch mía cho bà con trong thời gian tới”.

Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Trong khi đó, giá thu mua mía năm nay đã xuống thấp ở mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, khi chỉ ở mức 900.000-1.000.000đồng/tấn, giảm hơn 300.000đồng/tấn so với năm ngoái.

Khó khăn càng chồng chất với nông dân, khi tiến độ thu mua mía của 3 nhà máy trong vùng nguyên liệu (2 nhà máy thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và 1 nhà máy thuộc Công ty mía đường Tuy Hoà) đang rất chậm so với các năm trước. Nguyên nhân được các nhà máy giải thích là do thiên tai, lũ lụt cuối năm ngoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trong khi giá đường xuống thấp khiến việc chế biến thua lỗ. Bên cạnh đó, diện tích mía ngoài quy hoạch tăng mạnh, nhiều hộ không ký hợp đồng bao tiêu cũng làm áp lực thu mua ngày càng lớn.

mia chay lan rong, nong dan Dak lak thap thom lo mat trang hinh anh 4
Những xe chở mía nối dài tại cổng các nhà máy.

Giữa cái nắng bỏng rát đầu mùa hè, nhiều cánh đồng mía ở phía Đông Đắk Lắk vẫn đang thấp thỏm trước nguy cơ cháy mía bất cứ lúc nào. Với người trồng mía, mỗi ngày mía chưa được thu hoạch là thêm một ngày thấp thỏm lo mất trắng công sức cả năm trời.

 

gia_lang_nguoi_co_uy_tin_gop_phan_cu_the_hoa_cong_tac_mat_tran_o_co_so_tai_dak_lak.jpg

Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

VOV.VN - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống, nhất là ở vùng sâu.

CTV Lê Biết /VOV- Tây Nguyên
Tag: nông dân đắk lắk lo mất mùa mía cháy mía phía đông đắk lắk nắng nóng gây cháy mía hàng loạt thiệt hại mía hàng trăm hecta Đắk Lắk
Nông dân Đắk Lắk tất bật gặt chạy úng lúa do mưa tiểu mãn
VOV.VN - Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa Đông Xuân 2026 sạ muộn. Lúa vừa chín tới bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Để cứu vãn, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng.

Điều tra vụ phá hoại vườn hồ tiêu tiền tỷ ở Đắk Lắk
VOV.VN - Công an xã Ea Ktur cho biết, đang điều tra vụ hàng chục trụ hồ tiêu của một hộ dân bị kẻ xấu cắt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chủ vườn cho biết vườn tiêu mới mua với giá khoảng 2,2 tỷ đồng bằng tiền vay ngân hàng.

Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp để đạt tăng trưởng 2 con số
VOV.VN - Quy hoạch phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa… là những nội dung đáng chú ý tại Hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đắk Lắk tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững
VOV.VN - Nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xanh bền vững phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, hôm nay (12/5), tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Đắk Lắk xử phạt 340 triệu đồng đối với 5 cá nhân, tổ chức buôn bán hàng lậu
VOV.VN - Chiều 11/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt hành chính 4 cá nhân và 1 tổ chức số tiền 340 triệu đồng vì vận chuyển, buôn bán gần 99.000 sản phẩm hàng nhập lậu.

Người có uy tín góp phần đưa ngày hội bầu cử đến các buôn làng Tây Nguyên
VOV.VN - Cùng với cử tri cả nước, hôm nay (15/3) bà con các buôn làng Tây Nguyên nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để ngày hội bầu cử lan tỏa đến từng buôn làng có sự góp sức rất quan trọng của các già làng, trưởng buôn và những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng chiêng giữ buôn làng, tiếng Đảng giữ lòng dân Tây Nguyên
VOV.VN - Ở buôn làng Tây Nguyên, tiếng nói của già làng như tiếng chiêng ngân giữa đại ngàn. Chỉ cần già cất lời là bà con nghe, bà con tin. Bởi uy tín ấy được vun đắp từ cả đời gắn bó với buôn làng. Chính từ tiếng nói ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

