Mía cháy lan rộng, nông dân Đắk Lắk thấp thỏm lo mất trắng

Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn, khiến nông dân càng thêm lo lắng.

Giữa trưa ngày 12/5, các học sinh trên đường đi học đã phát hiện đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh Quốc lộ 25, thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô. Nhận được tin báo, các lực lượng của xã cùng gia đình và bà con nông dân nhanh chóng dập lửa, nhưng chủ yếu ngăn mía cháy lan sang các diện tích mía lân cận, còn toàn bộ 1,5ha mía của ông Thu bị cháy rụi.

Nông dân phải chấp nhận thuê công giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian

Giá đường bán ra tại các nhà máy năm nay ở mức thấp nhất trong nhiều năm, có thời điểm chỉ còn 16.000đồng/kg

Cũng trong ngày 12/5, nhiều khu vực khác tại phía Đông Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45ha mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian. Vì để quá 24 giờ nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm canh lửa rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an.

Mía cháy, nông dân thiệt hại nặng nề, còn lực lượng chức năng của địa phương làm công tác chữa cháy cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Ông Cao Minh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù rất nỗ lực để chữa cháy, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, nhưng đôi khi lực lượng cũng phải bất lực khi đám cháy quá lớn trong điều kiện thời tiết khô nóng và gió to.

Những diện tích mía bị cháy gia tăng bất thường, trong khi việc thu mua của các nhà máy rất chậm.

Hiện ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính, có gần 1.000ha mía, chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía theo hợp đồng cho nông dân, để giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.

Ông Nguyễn Minh Vương, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Suối Trai cho biết: “Những khu vực trọng điểm có nguy cơ cao về mía cháy, phòng tham mưu cho UBND xã ra công văn theo dõi phối hợp đôn đốc, tuyên truyền bà con bảo vệ những diện tích mía còn lại. Có văn bản phối hợp với các nhà máy đẩy mạnh thu hoạch mía cho bà con trong thời gian tới”.

Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Trong khi đó, giá thu mua mía năm nay đã xuống thấp ở mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, khi chỉ ở mức 900.000-1.000.000đồng/tấn, giảm hơn 300.000đồng/tấn so với năm ngoái.

Khó khăn càng chồng chất với nông dân, khi tiến độ thu mua mía của 3 nhà máy trong vùng nguyên liệu (2 nhà máy thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và 1 nhà máy thuộc Công ty mía đường Tuy Hoà) đang rất chậm so với các năm trước. Nguyên nhân được các nhà máy giải thích là do thiên tai, lũ lụt cuối năm ngoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trong khi giá đường xuống thấp khiến việc chế biến thua lỗ. Bên cạnh đó, diện tích mía ngoài quy hoạch tăng mạnh, nhiều hộ không ký hợp đồng bao tiêu cũng làm áp lực thu mua ngày càng lớn.

Những xe chở mía nối dài tại cổng các nhà máy.

Giữa cái nắng bỏng rát đầu mùa hè, nhiều cánh đồng mía ở phía Đông Đắk Lắk vẫn đang thấp thỏm trước nguy cơ cháy mía bất cứ lúc nào. Với người trồng mía, mỗi ngày mía chưa được thu hoạch là thêm một ngày thấp thỏm lo mất trắng công sức cả năm trời.