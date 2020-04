Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu tình nguyện, sáng 20/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện với chủ đề "Hành trình giọt máu nghĩa tình” với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sỹ nhằm thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu.

Đoàn viên Công an Hà Nội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Hành trình “giọt máu nghĩa tình” được tổ chức tại 14 điểm thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã từ ngày hôm nay đến ngày 29/4 mục tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu để bổ sung vào lượng máu dự trữ cho các bệnh viện tham gia cứu người, chữa bệnh.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện nay, lượng máu dự trữ của các Bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh đang ở mức báo động đỏ, đặc biệt là nhóm máu O và A... trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống, sức khỏe của người dân. Thiếu tướng Đào Thanh Hải mong muốn mỗi cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô sẽ thực sự là những chiến sĩ tiên phong, thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Hàng năm chúng tôi đều triển khai các hành trình giọt máu nghĩa tình, hiến máu để cung cấp cho các bệnh viện. Tuy nhiên năm nay hoạt động này triển khai trong khi chúng ta đang phòng chống đại dịch Covid-19 do đó chúng tôi vận động sâu rộng hơn, huy động lượng đoàn viên lớn hơn để đáp ứng lượng máu đang thiếu tại các bệnh viện. Qua đây tôi kêu gọi cán bộ, chiến sỹ với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” luôn thấm nhuần tình thần này để tham gia tích cực hơn trong hoạt động này, vì cộng đồng cao hơn nữa”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết.

Ngay sau lễ phát động đã có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Công an thành phố Hà Nội tham gia hiến máu với tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, người đã có 38 lần hiến máu tình nguyện chia sẻ, việc tham gia hiến máu tình nguyện là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng.

“Tôi đã tham gia hiến máu từ năm 2002 đến nay, mỗi năm tôi tham gia hiến máu từ 3- 4 lần. Sau nhiều lần hiến máu tôi thấy sức khỏe của mình luôn ổn định, không ảnh hưởng gì đến công việc. Mình sẽ tiếp tục hiến máu đến khi không thể hiến được nữa”- Trung tá Nguyễn Xuân Trường chia sẻ. (Việt Cường/VOV1).

Ngày 20/4, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu, ủng hộ vào nguồn dự trữ nhân đạo trong thời kỳ khan hiếm do ảnh hưởng của Covid-19.

Chiến sĩ Công an Lào Cai tham gia hiến máu

Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngay khi bắt đầu phát động kế hoạch, rất đông cán bộ, chiến sỹ đã đăng ký tham gia. Riêng trong sáng 20/4 đã có gần 400 đơn vị máu được lấy.

Toàn bộ số máu thu đựơc trong đợt này sẽ được chuyển về Trung tâm huyết học và truyền máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để cung cấp cho các bệnh viện, phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngày hội hiến máu đã được tổ chức quy mô, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch như giãn khoảng cách 2m giữa những người đến hiến, yêu cầu tất cả sát khuẩn tay, đeo khẩu trang…

Trước đó, vào ngày 10/4, Công an thành phố Lào Cai là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức hiếu máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an, thu về hơn 100 đơn vị máu. (An Kiên/VOV-Tây Bắc)./.