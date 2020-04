1000 cán bộ, chiến sỹ công an Phú Yên đăng ký hiến máu tình nguyện

Với phương châm: “Lực lượng Công an nhân dân - Hành trình giọt máu nghĩa tình”, Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong các đơn vị hãy là những chiến sĩ tiên phong trong phong trào tình nguyện hiến máu...

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị của Công an tỉnh tham gia hiến máu trong sáng nay.

Đến nay đã có khoảng 1000 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Phú Yên đăng ký hiến máu. Trong đó, nhiều trường hợp hiến máu lần thứ 3, thứ 4. Riêng trong sáng nay, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị của Công an tỉnh đã tham gia hiến máu.

Mọi người đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết: "Ngày 15 tuần vừa rồi tiếp nhận 91 đơn vị máu. Hưởng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm... Hội Chữ thập đỏ phối hợp Công an tỉnh đăng ký 1.000 người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng máu của bệnh viện và hàng tháng tiếp nhận 2 đợt, mỗi đợt 300 đơn vị máu nên hôm nay tổ chức hiến máu đợt 1, tiếp nhận 300 đơn vị máu, dự kiến đợt 2 sẽ tổ chức ngày 24/4 sắp tới"./.