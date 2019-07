Hàng nghìn hộ dân Bình Định, Phú Yên thiếu nước sinh hoạt vì nắng hạn

Đào giếng khoan, mua nước bình cũng chỉ giải quyết được phần nào. Tại tỉnh Bình Định, chính quyền địa phương đang tính đến phương án sử dụng xe chuyên dùng chở nước về cung cấp cho bà con. Còn tại tỉnh Phú Yên, địa phương dùng máy bơm bơm nước từ sông vào hệ thống kênh nội đồng chống hạn.



Những ngày này, ở các địa phương miền Trung trời nắng như thiêu đốt. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa cạn trơ đáy. Tại huyện Phù Mỹ, người dân đào giếng mong tìm mạch nước ngầm lấy nước tắm giặt, vệ sinh. Ông Phạm Phú Quốc, ở thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ cho biết, hơn một tháng nay, mỗi ngày 6 người trong nhà ông phải mua 70 lít nước chỉ để phục vụ sinh hoạt: “Phải đến 20 năm nay mới hạn như thế này. Đã thiếu nước rồi thì hết sức tằn tiện, từ việc lớn đến việc nhỏ, việc nấu ăn sinh hoạt hàng ngày rất tiết kiệm nước”.

Cánh đồng lúa chết cháy ở Phú Yên.

Còn tại huyện Hoài Nhơn, hàng nghìn hộ dân cũng đang rơi vào cảnh mua từng bình nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Tam Quan Bắc thuộc Công ty nước miền Trung cho biết, đơn vi đang cung cấp nước cho gần 4.400 hộ dân ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện, nguồn nước chính lấy từ hồ chứa Mỹ Bình nằm ở thượng nguồn huyện Hoài Ân đang gần ở mực nước chết. Theo ông Thanh, nếu cứ nắng hạn như hiện nay, chỉ khoảng 10 ngày nữa thì xí nghiệp sẽ phải đóng cửa vì không còn nước để lọc, đồng nghĩa hơn 4.400 hộ dân ở huyện Hoài Nhơn sẽ không có nước sinh hoạt.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã diễn ra trên diện rộng với hơn 10.000 hộ bị ảnh hưởng khô hạn: “Tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống kê cụ thể đến từng hộ và bắt đầu vận chuyển bằng các xe bồn để cung cấp cho người dân, không để cho người dân tự đi mua nước 100.000 hoặc 150.000 đồng/1 khối, giá cao mà chất lượng không đảm bảo. UBND tỉnh cũng cho phép các huyện xem xét, nghiên cứu đến việc mở rộng diện cấp nước và tăng cường các giếng khoan để làm sao các năm về sau tránh tình trạng này”.

Trong lúc này, tại tỉnh Phú Yên, khô hạn cũng làm đảo lộn cuộc sống của hàng vạn người dân. Bà con phải mua nước sinh hoạt đắt gấp 10 lần so với nước máy. Đến thời điểm này, diện tích lúa vụ hè thu của Phú Yên bị thiếu nước, khô hạn nặng đã lên đến 4.000 ha, trong đó có hơn 1.000 ha khả năng mất trắng. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam đã lắp đặt và vận hành 6 máy bơm điện công suất 33KW, bơm nước từ Sông Ngân Sơn đổ vào kênh đẩy về các cánh đồng cuối hệ thống để cứu lúa, nhất là những cánh đồng cuối nguồn thuộc các xã An Ninh Đông và An Ninh Tây.

Hồ Mỹ Bình trơ đáy chỉ khoảng 10 ngày nữa là 4.400 hộ dân không còn nước sạch sử dụng.

Người dân Phú Yên lắp bơm dã chiến cứu lúa.

Theo dự báo, tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong tháng 8. Công tác chống hạn lúc này cần sự phối hợp điều tiết nước của các công ty thuỷ điện trên bậc thang Sông Ba. Đồng thời, cần có kinh phí cho việc khơi thông bồi lấp, dẫn nước từ sông Ba vào trạm bơm chống hạn Hoà Định để bơm nước bổ sung vào kênh chính Bắc cứu hàng trăm ha lúa đang trong cơn khát.

Nắng nóng kéo dài thời gian qua cũng gây ra hàng chục vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung. Các địa phương đang tập trung các giải pháp chống hạn. Đối với cây trồng, địa phương huy động các công ty thủy nông nạo vét kênh mương dẫn nước về nội đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bỏ không những chân ruộng không đảm bảo nước tưới để hạn chế thiệt hại; Lắp các trạm bơm dã chiến để tận dụng nước ở các ao đìa, sông suối đưa về cánh đồng phục vụ sản xuất. Đối với nước sinh hoạt thì sử dụng xe chuyên dụng chở nước về phục vụ cho bà con./.