Hàng nghìn km cao tốc sắp triển khai: Ai sẽ là “nhạc trưởng” của các đại dự án?

Ngày 29/9 vừa qua, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, nhằm kêu gọi, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, hướng tới xây dựng mạng lưới đường cao tốc đồng bộ, hiện đại.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2026-2030, cả nước dự kiến đầu tư mới gần 2.830km và mở rộng, hoàn thiện gần 1.200km đường cao tốc hiện hữu, tổng nhu cầu vốn gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2026-2030, Đại hội XIV của Đảng xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hơn 10%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống đường bộ cao tốc cần tiếp tục đi trước một bước, tạo không gian phát triển mới, kết nối các vùng miền, rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế.

Chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về đầu tư và định hướng thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách là phát huy tối đa nguồn lực toàn xã hội, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, trong đó khu vực tư nhân được xác định là một nguồn lực quan trọng cùng với đầu tư công. Từ thời điểm Luật PPP có hiệu lực đến nay, đã có 30 dự án PPP được quyết định chủ trương đầu tư (khoảng 1,3 triệu tỷ đồng). Bình quân, mỗi đồng vốn nhà nước tham gia đã huy động gần 3 đồng vốn ngoài ngân sách, phát huy vai trò “vốn mồi” của vốn nhà nước theo đúng định hướng.

Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, cả nước dự kiến đầu tư mới gần 2.830km và mở rộng, hoàn thiện gần 1.200km đường cao tốc hiện hữu, tổng nhu cầu vốn gần 1,3 triệu tỷ đồng. Đến nay, khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư; phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng.

Để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách, trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư dự kiến gần 923.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đang dần hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào khai thác.

Theo các chuyên gia kinh tế và xây dựng, việc đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đặt ra nhu cầu về những tổng thầu đủ năng lực tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm xuyên suốt. Tuy nhiên, việc hình thành các tổng thầu mạnh không chỉ phụ thuộc vào năng lực doanh nghiệp, mà còn liên quan đến phương thức tổ chức dự án, cơ chế phân bổ quyền hạn – trách nhiệm và cách thức quản lý khi chuyển sang các mô hình tổng thầu như EC, EPC.

Cần những “nhạc trưởng” cho các đại dự án

Theo tính toán của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông đến năm 2030 khoảng 2.069 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bảo trì.

Quy mô đầu tư lớn đặt ra yêu cầu tương ứng về năng lực tổ chức thực hiện. Các dự án hạ tầng phức tạp không chỉ cần nhà thầu thi công tốt từng hạng mục, mà cần một đầu mối đủ năng lực tích hợp thiết kế, mua sắm, thi công, điều phối nguồn lực, kiểm soát đường găng tiến độ, chất lượng, chi phí và rủi ro.

Trong những năm qua, năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đã có bước tiến đáng kể. Các doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ, cải tiến công nghệ đào hầm xuyên núi NATM, thi công cầu dây văng khẩu độ lớn, tổ chức thi công cao tốc quy mô lớn và tiếp cận công nghệ mới phục vụ đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

Tuy nhiên, năng lực thi công chỉ là một cấu phần của năng lực tổng thầu. Để đảm nhận vai trò tổ chức toàn bộ dự án, doanh nghiệp còn phải tích lũy năng lực quản trị, tài chính, pháp lý và hợp đồng, công nghệ, quản lý thiết kế, chuỗi cung ứng và điều phối nhiều nhà thầu.

Trong khi đó, nhiều dự án hạ tầng lâu nay được tổ chức thành các gói thầu độc lập, từ xây lắp đến hệ thống giao thông thông minh (ITS), chiếu sáng, an toàn giao thông...Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án trực tiếp quản lý, kết nối và điều phối nhiều nhà thầu.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh.

Cách tổ chức này phù hợp với yêu cầu quản lý ở từng giai đoạn và thuận lợi cho việc kiểm soát trực tiếp từng gói thầu. Tuy nhiên, với những dự án ngày càng lớn và có nhiều cấu phần liên kết chặt chẽ, mô hình phân tán cũng bộc lộ những hạn chế. Chủ đầu tư phải quản lý nhiều hợp đồng; giao diện giữa các gói thầu có thể chồng chéo; một vướng mắc ảnh hưởng đến đường găng chung thường liên quan đến nhiều chủ thể, khiến quá trình phối hợp và xử lý trở nên phức tạp.

Ở góc độ phát triển năng lực doanh nghiệp, việc tổ chức dự án theo nhiều hợp đồng riêng biệt cũng hạn chế cơ hội để một nhà thầu đảm nhận phạm vi công việc đủ lớn, thực hành vai trò tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm tổng thể.

Chuyên gia PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng: “Năng lực tổng thầu không thể hình thành trong thời gian ngắn mà phải được tích lũy qua từng dự án. Cơ chế cần sàng lọc doanh nghiệp có năng lực thực chất để giao quyền, đồng thời tạo điều kiện để họ từng bước đảm nhận trách nhiệm lớn hơn qua thực tiễn”.

Từ thực tiễn của các nhà thầu, Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) Nguyễn Quốc Hiệp cũng kiến nghị nghiên cứu mở rộng phương thức giao nhận thầu, hoàn thiện cơ chế về tổng thầu, tổ chức gói thầu phù hợp với năng lực doanh nghiệp và phân định rõ trách nhiệm, rủi ro giữa các bên. Qua đó, nhà thầu trong nước có điều kiện nâng cao năng lực tổ chức, quản trị và đảm nhận vai trò lớn hơn tại các dự án.

Từ quản lý nhiều gói thầu đến quản lý một đầu mối

Theo các chuyên gia, một trong những điều kiện để hình thành các tổng thầu mạnh là thay đổi phương thức tổ chức và quản lý dự án. Thay vì chia nhỏ công việc, phân tán quyền hạn và trách nhiệm qua nhiều hợp đồng, các mô hình EC, EPC tập trung quyền tổ chức thực hiện vào một đầu mối, đồng thời xác lập rõ trách nhiệm của tổng thầu đối với kết quả dự án.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nhìn nhận việc hợp nhất các gói thầu nhỏ lẻ thành các gói thầu quy mô lớn, giao cho một tổng thầu quản trị là xu hướng mới, cần thiết nghiên cứu nhằm đồng bộ hóa kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ các đại dự án.

Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu.

Theo vị này, việc chuyển sang mô hình tổng thầu đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới đối với chính cơ quan quản lý và các Ban QLDA. “Chuyển sang mô hình Tổng thầu đòi hỏi cơ quan quản lý và các Ban QLDA phải mạnh dạn định hình lại ranh giới thẩm quyền. Thay vì trực tiếp phân giao từng hạng mục nhỏ hay tham gia vào việc lựa chọn thầu phụ, Chủ đầu tư phải nâng tầm vai trò thành nhà quản trị vĩ mô, thiết lập các mốc kiểm soát”, đại diện Cục Đường bộ nêu quan điểm.

Theo cách tiếp cận này, vai trò quản lý của chủ đầu tư không giảm đi mà thay đổi về phương thức từ trực tiếp xử lý nhiều công việc tác nghiệp sang kiểm soát tổng thể dự án. Điều đó đòi hỏi nâng cao năng lực thẩm định thiết kế, đánh giá rủi ro tài chính, quản trị hợp đồng tích hợp, đồng thời tăng cường các công cụ kiểm soát hiện đại như BIM, kiểm soát đường găng tiến độ.

Đây cũng là lời giải cho bài toán đặt ra khi trao quyền điều phối lớn hơn cho tổng thầu, đó là doanh nghiệp có đủ quyền chủ động để tổ chức thực hiện, trong khi Nhà nước vẫn nắm chắc quyền kiểm soát dự án.

Đại diện Cục Đường bộ khẳng định, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp “hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Nhà nước nới lỏng quản lý”. Doanh nghiệp muốn được lựa chọn tại những dự án quy mô quốc gia phải chứng minh năng lực thực chất về kỹ thuật, quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, pháp lý, ứng dụng công nghệ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng quyền quyết định và trách nhiệm của tổng thầu phải tỷ lệ thuận. Nếu tổng thầu chịu trách nhiệm nhưng không có đủ quyền hạn để quyết định, điều phối các công việc thuộc phạm vi của mình thì mô hình khó phát huy hiệu quả.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Bài toán vì vậy không nằm ở việc tiếp tục chia nhỏ quyền hạn để dễ kiểm soát, mà là xây dựng cơ chế lựa chọn đúng doanh nghiệp, giao quyền tương xứng với năng lực và kiểm soát bằng kết quả.

Luật sư PGS.TS Dương Đăng Huệ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết, pháp luật hiện hành đã có các quy định về nhà thầu chính, nhà thầu phụ, liên danh nhà thầu và tổng thầu EPC. Tuy nhiên, đối với những mô hình mà tổng thầu đảm nhận sâu hơn chức năng tổ chức, điều phối và quản trị dự án, các vấn đề về địa vị pháp lý, phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát cần tiếp tục được làm rõ.

“Việc xác định rõ quyền, nghĩa vụ và phân bổ rủi ro là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư và tổng thầu thực hiện đúng trách nhiệm của mình”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Từ góc độ cơ quan quản lý, đại diện Cục Đường bộ cho rằng cần “chuyển dịch dứt khoát từ tư duy ‘quản lý sự vụ, làm thay doanh nghiệp’ sang phương thức quản trị bằng thể chế”. Theo đó, Nhà nước thiết lập hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, dùng hợp đồng làm công cụ ràng buộc, lấy tiến độ - chất lượng - giá thành làm mục tiêu và dùng các chế tài để bảo đảm thực hiện.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, việc hình thành những tổng thầu mạnh trở thành yêu cầu thực tế. Muốn vậy, doanh nghiệp cần có cơ hội đảm nhận phạm vi công việc và trách nhiệm lớn hơn để tích lũy năng lực tổ chức, điều phối và quản trị toàn diện dự án.

Một cơ chế vừa sàng lọc đúng doanh nghiệp, vừa trao quyền tương xứng với năng lực và tạo điều kiện để nhà thầu trưởng thành qua thực tiễn sẽ là nền tảng để hình thành các tổng thầu Việt Nam đủ sức tổ chức thực hiện những dự án hạ tầng lớn, phức tạp, từng bước đảm nhận vai trò chủ lực trong phát triển hạ tầng đất nước.