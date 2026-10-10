English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng nghìn sinh viên ở Đắk Lắk được phổ cập số liên quan bảo hiểm

Thứ Bảy, 12:01, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều trường học ở Đắk Lắk đồng loạt ra quân tuyên truyền, tư vấn chính sách Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm Xã hội tự nguyện và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, hơn 600 sinh viên được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phổ biến chính sách bảo hiểm y tế năm học 2026-2027, làm rõ quyền lợi, trách nhiệm tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ và quyền lợi khám, chữa bệnh. Đồng thời, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường được tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích tham gia và vận động người thân, cộng đồng cùng hưởng ứng.

hang nghin sinh vien o Dak lak duoc pho cap so lien quan bao hiem hinh anh 1
Các sinh viên tập trung tìm hiểu các chính sách bảo hiểm.

“Tham gia hội nghị về bảo hiểm, em đã được hướng dẫn và hiểu cách cài đặt phần mềm bảo hiểm VssID trên điện thoại và sử dụng. Thông qua phần mềm, em có thể đăng ký bảo hiểm, theo dõi thời hạn và khi thấy hết hạn có thể tự gia hạn ngay trên phần mềm", sinh viên Vàng Thị Lang, ngành thời trang, Trường Cao đẳng Đắk Lắk, chia sẻ.

hang nghin sinh vien o Dak lak duoc pho cap so lien quan bao hiem hinh anh 2
600 sinh viên Trường Cao đẳng Đắk Lắk tham gia chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 712.000 học sinh, sinh viên tại 640 cơ sở giáo dục. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên đạt 99,98%. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có gần 2.725.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 149.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện đạt hơn 6.479 tỷ đồng, tăng hơn 929 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đa số người tham gia bảo hiểm y tế đã được cài đặt ứng dụng VssID để theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu?
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu?

VOV.VN - Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo từng nhóm đối tượng.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu?

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu?

VOV.VN - Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo từng nhóm đối tượng.

Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng từ 10/9
Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng từ 10/9

VOV.VN - Từ ngày 10/9/2026, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Mức phạt tối đa lên tới 150 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc truy đóng đầy đủ và nộp thêm khoản tiền tính theo số ngày trốn đóng.

Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng từ 10/9

Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng từ 10/9

VOV.VN - Từ ngày 10/9/2026, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Mức phạt tối đa lên tới 150 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc truy đóng đầy đủ và nộp thêm khoản tiền tính theo số ngày trốn đóng.

18 nhóm đối tượng được Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ 1/7/2026
18 nhóm đối tượng được Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ 1/7/2026

VOV.VN - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, Hà Nội bổ sung và nâng mức hỗ trợ BHXH, BHYT với nhiều nhóm đối tượng chính sách.

18 nhóm đối tượng được Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ 1/7/2026

18 nhóm đối tượng được Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ 1/7/2026

VOV.VN - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, Hà Nội bổ sung và nâng mức hỗ trợ BHXH, BHYT với nhiều nhóm đối tượng chính sách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục