Hàng nghìn sinh viên ở Đắk Lắk được phổ cập số liên quan bảo hiểm

Tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, hơn 600 sinh viên được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phổ biến chính sách bảo hiểm y tế năm học 2026-2027, làm rõ quyền lợi, trách nhiệm tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ và quyền lợi khám, chữa bệnh. Đồng thời, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường được tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích tham gia và vận động người thân, cộng đồng cùng hưởng ứng.

Các sinh viên tập trung tìm hiểu các chính sách bảo hiểm.

“Tham gia hội nghị về bảo hiểm, em đã được hướng dẫn và hiểu cách cài đặt phần mềm bảo hiểm VssID trên điện thoại và sử dụng. Thông qua phần mềm, em có thể đăng ký bảo hiểm, theo dõi thời hạn và khi thấy hết hạn có thể tự gia hạn ngay trên phần mềm", sinh viên Vàng Thị Lang, ngành thời trang, Trường Cao đẳng Đắk Lắk, chia sẻ.

600 sinh viên Trường Cao đẳng Đắk Lắk tham gia chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 712.000 học sinh, sinh viên tại 640 cơ sở giáo dục. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên đạt 99,98%. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có gần 2.725.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 149.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện đạt hơn 6.479 tỷ đồng, tăng hơn 929 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đa số người tham gia bảo hiểm y tế đã được cài đặt ứng dụng VssID để theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.