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Cải chính

Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng từ 10/9

Thứ Sáu, 17:32, 24/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 10/9/2026, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Mức phạt tối đa lên tới 150 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc truy đóng đầy đủ và nộp thêm khoản tiền tính theo số ngày trốn đóng.

Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ.

Theo quy định mới, người sử dụng lao động là cá nhân có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị xử phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt áp dụng với cá nhân, tối đa lên tới 150 triệu đồng.

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Bảng quy định mức phạt

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc đã trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Xử phạt theo số người lao động bị trốn đóng

Nghị định quy định người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH sẽ bị xử phạt theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Đối với cá nhân, mức phạt dao động từ 6-12 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 lao động và tăng dần theo quy mô vi phạm, tối đa từ 70-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên.

Đối với tổ chức, mức phạt được xác định bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, từ 12-24 triệu đồng đến tối đa 140-150 triệu đồng.

Xử phạt theo số tiền trốn đóng

Ngoài việc xử phạt theo số lao động bị vi phạm, người sử dụng lao động còn có thể bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc, nhưng không vượt quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức xử phạt này áp dụng đối với các hành vi như đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn mức quy định hoặc không đóng, đóng không đầy đủ số tiền BHXH đã đăng ký sau 60 ngày kể từ thời hạn đóng chậm nhất theo quy định, dù đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH

Theo BHXH Việt Nam, việc xử phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc.

Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người tham gia, người sử dụng lao động phải lập hồ sơ đăng ký hoặc bổ sung đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia; đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc đã trốn đóng; đồng thời nộp khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng vào Quỹ BHXH.

Đối với hành vi trốn đóng theo số tiền, người sử dụng lao động cũng phải đóng đủ số tiền còn thiếu và nộp khoản tiền tính theo mức 0,03%/ngày trên số tiền và thời gian trốn đóng.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người sử dụng lao động chủ động rà soát đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và thời hạn đóng BHXH; thực hiện đăng ký, đóng đúng, đóng đủ và kịp thời nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tránh các chế tài xử lý theo quy định.

PV/VOV.VN
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