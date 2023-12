Hàng trăm hộ dân sống ven sông Chảy với nỗi lo sụt lún bởi thủy điện dâng nước

Ngôi nhà của bà Bao Thị Phúc ở tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên bắt đầu xuất hiện những vết nứt kể từ khi thủy điện Phúc Long dâng nước hồi giữa năm 2021. Bà Phúc lo lắng nếu không có biện pháp xử lý, sớm muộn thì nửa gian nhà sẽ sập xuống lòng sông Chảy: “Càng ngày nó càng lún, càng nứt mà nó cứ đưa ra như thế này thôi, nên ảnh hưởng rất lớn, nhà tôi sinh hoạt có 1 phòng thôi. Nếu kéo dài ảnh hưởng lớn đến gia đình, cả gia đình sống 1 phòng chật hẹp. Bây giờ phải phá đi làm lại, sửa tôn tạo lại không thể chắp vá được”.

Hàng trăm hộ dân sống ven bờ sông Chảy bị ảnh hưởng khi thủy điện Phúc Long dâng nước

Ngôi nhà hai tầng của anh Lê Văn Thành ở cùng tổ 2A, thị trấn Phố Ràng tưởng chừng như rất kiên cố nhưng cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi lần thủy điện dâng nước, toàn bộ hệ thống trụ nhà bằng bê tông đều bị ngập sâu.

Bất an, lo lắng là tâm trạng chung của gần 100 hộ dân tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Vì lý do an toàn, nhiều gia đình buộc phải di dời đi nơi ở khác mà không dám “sống trong sợ hãi” trong chính căn nhà của mình. Như ngôi nhà của bà Tào Thị Loan, ở tổ 2A đã bỏ không từ hơn 1 năm nay khi gia chủ nhận thấy nó có thể sập bất cứ lúc nào: “Tôi ở đây hơn chục năm rồi, sau khi thủy điện đóng 2-3 tháng thì vứt nứt này. vết nứt càng ngày to. Tôi không dám ở nữa tôi phải sang nhà con tôi vì thực tế ở nhà tôi quá nguy hiểm trong khi nhà kiên cố thì không thể sửa được”.

Mực nước dâng cao hơn mốc chỉ giới

Năm 2021, qua thống kê có 242 hộ nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng. UBND huyện Bảo Yên đã phối hợp với nhà máy thủy điện Phúc Long tiến hành thống kê để bồi thường cho người dân. Đơn vị này cũng cam kết hỗ trợ 30% thiệt hại về hoa màu (tương ứng với số tiền 540 triệu đồng) cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa chi trả. Vậy nhưng trong khi số tiền này còn nằm trên giấy thì có thêm 127 hộ dân nằm ngoài ranh giới bị ảnh hưởng bởi việc dâng nước. Đến nay, dù nhiều lần kêu cứu nhưng phía thủy điện vẫn phớt lờ trong việc giải quyết.

Người dân bất an, lo lắng khi nhà cửa bị ảnh hưởng

Vì những vết nứt sâu xuất hiện ngày càng nhiều

Ông Mai Đình Tính - Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết thêm: “thủy điện Phúc Long cũng chưa quan tâm chi trả, đền bù, hỗ trợ người dân sửa chữa hay xây lại công trình. Chúng tôi cũng mong muốn thủy điện Phúc Long giải quyết sớm cho người dân, bớt ảnh hưởng, đặc biệt đối với những hộ bị nứt nún nhà ở”.

Những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng trong các căn nhà sống ven bờ con sông Chảy. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ đe doạ tính mạng, tài sản của các gia đình nơi đây.