Hàng trăm tấn mơ rụng do mưa đá, hỗ trợ người dân Chiềng An gom nhặt quả rơi

Trận mưa đá, gió lốc xảy ra tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La tối 22/3 đã gây thiệt hại hàng trăm tấn mơ, mận của người dân. Hiện nay, công tác khắc phục đang được chính quyền và bà con nỗ lực triển khai.

Gia đình chị Cà Thị Hoa ở bản Tòng Xét, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La có hơn 1 ha mơ hơn 30 năm tuổi, mỗi năm cho thu khoảng 15 tấn quả. Với giá bán bình quân 10.000 đồng/kg, gia đình đã có thu nhập 150 triệu đồng. Năm nay, khi chỉ còn 1 tuần nữa là thu hoạch, thì tối 22/3, một trận dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xảy ra, gây thiệt hại lớn cho vườn mơ của gia đình.

Mơ rụng do mưa đá được nhặt lại, gom vào các bao tải

Mơ sắp chính vụ thu hoạch bị thiệt hại khoảng 80% sản lượng

Chị Hoa cho biết, trận mưa đá vừa rồi là lớn nhất, chưa từng xảy ra ở Chiềng An. Chỉ khoảng hơn 20 phút, nhưng những viên đá to gần bằng đầu ngón chân trút xuống, làm quả mơ, mận trên cây rơi rụng lả tả. Theo chị, mỗi cây mơ đều bị rụng khoảng 80% sản lượng; số còn lại trên cây thì phần lớn đã bị mưa đá làm xây xước, không còn lành lặn, rất xót xa. Trồng cây đến ngày hái quả, giờ bị thế, gia đình rất buồn và lo lắng về thu nhập. Suốt 3 hôm nay, các thành viên trong gia đình chị gần như không ăn, không ngủ, tranh thủ tối đa thời gian để nhặt những quả bị rụng. Rất may mắn, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đến hỗ trợ gia đình nhặt số quả bị rụng, nên cơ bản đã nhặt gần hết.

"Nếu mỗi nhà mình thì không biết làm thế nào, không thể nhặt nổi luôn, buồn lắm. May được các lực lượng đến giúp nên đã khắc phục được phần nào, gia đình rất cảm ơn", chị Hoa bày tỏ.

Chị Cà Thị Hoa rất lo lắng vì gia đình thất thu sau trận mưa đá hôm 22/3 vừa qua

Số lượng quả còn lại trên cây chỉ khoảng 20%, nhưng hầu hết đã bị xước do mưa đá

Anh Quàng Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tòng Xét cho biết, mơ, mận và cà phê là các loại cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập chính cho người dân trong vùng. Bản Tòng Xét có 100 hộ thì đều trồng mơ; hộ trồng nhiều nhất hơn 4 ha. Việc mưa đá, giông lốc gây thiệt hại khi sắp bước vào chính vụ thu hoạch là điều rất xót xa, khi cả bản có tới hơn 40 ha bị ảnh hưởng. Hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng chạy đua với thời gian hỗ trợ bà con nhặt lại số quả đã bị rụng.

Anh Sương chia sẻ, rất may quả mơ rụng nhà máy vẫn thu mua cho bà con, dù không được giá. Bình thường mọi năm, những quả rơi rụng, bị sứt, nhà máy thu mua về để ép lấy tinh dầu từ hạt thì giá khoảng 6.000đ/kg. Nhưng hiện tại, nhà máy đang quá tải, vượt công suất, việc thu mua hạn chế, nên đang mua cho bà con với giá 3.500đ/kg.

Các lực lượng chạy đua với thời gian, tranh thủ gom nhặt số mơ rụng giúp bà con

Số lượng mơ rụng được gom nhặt bán cho nhà máy để chiết suất tinh dầu từ hạt

Tại bản Pảng, cùng phường Chiềng An, anh Quàng Văn Hướng, Bí thư kiêm Trưởng bản cho biết, bản có 187 hộ, hơn 900 nhân khẩu. Bản có hơn 180 ha mơ, mận trồng xen cây cà phê. Trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra tối 22/3 vừa qua đã làm rụng hầu hết diện tích mơ, mận của bà con, ước sản lượng thiệt hại cả 2 loại quả khoảng hơn 200 tấn. Hiện công tác khắc phục đang được cấp uỷ, chính quyền bản và các hộ khẩn trương triển khai.

"Lúc đầu các hộ tự giúp nhau khắc phục. Sau đó, Đảng ủy, UBND phường huy động các lực lượng như Đoàn thanh niên, trường học... đến hỗ trợ bà con nhặt quả để bán làm mơ muối; phường cũng vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức mua ủng hộ mỗi người ít nhất 5k nữa... nên hiện tại cơ bản đã khắc phục được. Hơn 50 hộ ở bản bị ảnh hưởng đến nay chỉ còn 4 hộ, số lượng khoảng 10 tấn nữa là chưa nhặt hết", anh Hướng chia sẻ.

Lực lượng công an được huy động để giúp dân

Clip: Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân gom nhặt mơ rụng sau mưa đá

Thống kê trong toàn phường Chiềng An, ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND Phường cho biết, trận mưa đá, dông lốc vừa qua đã gây thiệt trên diện tích 130ha mơ, mận của 320 hộ dân ở các bản Pảng, Tòng Xét và Nam Niệu. Trong đó, nặng nhất là bản Tòng Xét có hơn 40ha mơ và 30ha mận bị ảnh hưởng; riêng mơ thiệt hại đến 80% sản lượng, số lượng khoảng 360 tấn. Ngoài ra, nhiều vườn cà phê và các mái nhà của các hộ gia đình cũng bị thiệt hại nặng nề.

"Chúng tôi đã ban hành quyết định thành lập Đội hỗ trợ; giao cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp của Phường xuống các bản hướng dẫn bà con về cách thức khắc phục lại các vườn mận, vườn mơ bị ảnh hưởng. Cùng với đó là hướng dẫn cách thức phòng chống các đợt mưa đá tương tự có thể xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đến để đánh giá lại các ảnh hưởng và có các hỗ trợ cho bà con để thời gian tới bà con có thể tránh được các thiệt hại lớn như hôm 22/3 vừa qua", ông Nghiêm Văn Tuấn thông tin.

Ông Nghiêm Văn Tuấn (áo trắng), Chủ tịch UBND phường Chiềng An thường xuyên có mặt ở các vùng thiệt hại để hướng vẫn bà con khắc phục

Ngoài mơ, mận, nhiều diện tích cà phê cũng bị mưa đá làm thủng lá, rụng hoa

Ông Nghiêm Văn Tuấn cũng cho biết, UBND Phường cũng đã có thư ngỏ kêu gọi nhân dân cả nước với tinh thần “lá lành đùm lá rách” chung tay ủng hộ tiêu thụ mơ, mận hậu, mận tam hoa cho nhân dân các bản phường Chiềng An, giúp bà con giảm bớt khó khăn, sớm ổn định sản xuất và đời sống.