Hàng trăm trai làng Hà Nội lao vào cướp giật lấy cây Bông

Theo thông lệ cứ đến ngày mùng 4 đến ngày mùng 7/2 âm lịch lễ hội Giằng Bông diễn ra. Người dân ở đây cho rằng, người nào giành được cây bông, cả năm sẽ gặp may mắn, riêng những ai đã có gia đình sẽ sinh được quý tử, do đó giằng bông là phần được trông đợi và diễn ra sôi nổi nhất. Theo ông Lê Phi Hùng (64 tuổi, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Năm nay cây bông sử dụng trong lễ hội là đi mua. Tre làm bông là cây đực, già, không bị sâu, không kiến, gióng đều nhau". Chính hội vào ngày 6/2 âm lịch, sau phần lễ diễn ra vào buổi sáng, ngay từ đầu giờ chiều, các trai tráng trong làng đã lao vào nhau, giằng co cướp bông may mắn. Theo thông lệ sẽ có hai lượt tương ứng với hai cây bông được phát ra, mỗi cây cách nhau một tiếng. Sau khi giằng co, người giành chiến thắng phải giơ thẳng cây bông lên và mang vào đình làng trình Thánh. Theo ban tổ chức cho biết, công tác an ninh đã được tăng cường hơn, có sự kết hợp giữa công an xã và huyện, đảm bảo cho lễ hội được diễn ra thuận lợi nhất. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều cảnh xô xát, bạo lực diễn ra trong hội. Chỉ chờ có hiệu lệnh, trai tráng trong làng lao vào nhau, giằng cho được cây bông may mắn. Người nâng lên, kẻ hạ xuống. Hội tạo ra cho hàng trăm thanh niên được dịp đọ sức quyết liệt đôi khi dẫn đến bạo lực. Ngay từ khi cây bông mới bắt đầu mang ra, lực lượng công an đã phải căng mình bảo vệ. Sau hơn 1 tiếng đấu sức của các trai làng, cây bông đầu tiên đã có chủ nhân. Người thanh niên may mắn này được tung hô và chúc mừng của cả làng. Cây bông thứ hai cũng có chủ nhân sau khi diễn ra cuộc tranh cướp rất chông gai và kéo dài đến gần 2h đồng hồ. Những người may mắn chiến thắng phải giơ thẳng cây bông lên và mang vào đình làng trình Thánh. Sau cuộc giằng co, thậm chí xô xát, những thứ còn sót lại chỉ là những đôi giầy hay chiếc dép đã bị hỏng hay mất. Hai cây bông đã có chủ và hai chủ đó phải phải gửi lại ở đình, sau đó về nhà chuẩn bị đồ lễ mới được rước bông về nhà. be0b1d0ba3ee828565d91264606b2b88/5ab645b7/2018_03_22/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/2_Nguyen_Ngan.mp4

