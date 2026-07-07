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Hàng trăm trẻ em ở vùng sâu Đắk Lắk được khám tầm soát tim miễn phí

Thứ Ba, 16:11, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, Trung tâm Y tế xã vùng sâu M’Drắk phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn bệnh tim miễn phí cho trẻ em và người dân trên địa bàn cùng các khu vực lân cận.

 

Tại chương trình, hàng trăm trẻ em và người dân đến từ các xã M’Đrắk, xã Krông Á được các y, bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM) phối hợp với lực lượng y tế cơ sở và tình nguyện viên khám sàng lọc, siêu âm tim và kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Thông qua hoạt động này, các y, bác sĩ đã sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và bệnh lý tim mạch ở người lớn; đồng thời tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tim mạch, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để người bệnh được can thiệp, điều trị kịp thời khi cần thiết. Sau khi hoàn thành thăm khám, người dân và trẻ em được cấp thuốc miễn phí và trao tặng các phần quà là lương thực, thực phẩm, đồ chơi.

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Trẻ em vùng sâu tỉnh Đắk Lắk hào hứng tham gia thăm khám.

Anh Hồ Văn An, trú xã M’Đrắk, cho biết sau khi biết thông tin Trung tâm Y tế M’Đrắk tổ chức chương trình khám, tầm soát bệnh tim miễn phí, anh đã đưa hai con đến tham gia.

“Hôm nay có đoàn thiện nguyện đến Trung tâm Y tế M’Drắk khám, tầm soát bệnh tim cho trẻ em. Gia đình đưa hai con đến khám. May mắn là sức khỏe của các cháu đều tốt, không có bệnh gì. Sau khi khám xong, đoàn còn tặng quà cho các con. Gia đình xin chân thành cảm ơn", anh An cho hay. 

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Một người dân lớn tuổi được tư vấn sức khỏe.

Theo bác sĩ Trần Tử Nam, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức, đây là năm thứ 10 bệnh viện tổ chức các đợt thiện nguyện khám, tầm soát tim miễn phí và trao quà hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hai đợt, và chương trình lần này là đợt thứ hai trong năm 2026. Qua các đợt tầm soát, hơn 1.200 trẻ em đã được thăm khám, trong đó phát hiện hàng chục trường hợp mắc tim bẩm sinh để hỗ trợ điều trị miễn phí, kịp thời.

Bác sĩ Trần Tử Nam cho biết, người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Vì vậy, việc tổ chức khám và tầm soát tim miễn phí có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh, tạo điều kiện để trẻ được điều trị kịp thời, có cơ hội phát triển khỏe mạnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

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Đoàn còn tổ chức tặng quà cho bà con và trẻ nhỏ.

 “Trẻ bị tim bẩm sinh mà rơi vào các gia đình nghèo, khó khăn nên chúng tôi liên hệ với các địa phương tổ chức các chuyến khám sàng lọc tim bẩm sinh ở vùng sâu, vùng xa như thế này. Khi phát hiện có trẻ không may mắc bệnh, chúng tôi phối hợp với các nhà tài trợ đưa các cháu về bệnh viện thăm khám lại, hội chẩn chính xác rồi tổ chức phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ các cháu", bác sĩ Nam nói. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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