Người bệnh được đồng chi trả 50% tiền khám chữa bệnh trái tuyến

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt. Chị Hà Thị Bảo Ngọc, ở phường Điện Bàn đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị cảm thấy rất vui khi nghe thông tin từ ngày 1/7, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng, không còn lo thủ tục chuyển viện trái tuyến.

“Tôi rất mừng. Thực tế hầu như ai cũng muốn khám ở Bệnh viện Đà Nẵng khi người ta phát hiện bệnh. Bản thân tôi trước khi khám Bệnh viện Đà Nẵng thì cũng khám nhiều nơi. Vì không có bảo hiểm y tế ở đây, nên tôi phải tới cơ sở y tế mình mua bảo hiểm y tế, sau đó xin giấy chuyển viện rất phức tạp, ảnh hưởng thời gian đối với người đi làm xin nghỉ 1 ngày rất khó, rất mệt mỏi”, chị Hà Thị Bảo Ngọc chia sẻ.

Người dân đến khám bệnh bảo hiểm y tế

Người dân rất quan tâm và mong chờ được hưởng chính sách bảo hiểm mới này. Ông Nguyễn Đức Hậu, ở thành phố Đà Nẵng là người cao tuổi, nhiều bệnh tật như tăng huyết áp, các bệnh về xương khớp của tuổi già nên hàng tháng ông phải đến Bệnh viện Đà Nẵng khám định kỳ, điều trị và lấy thuốc. Do khám ngoại trú trái tuyến nên mỗi lần đi khám ông phải tự thanh toán các khoản chi phí phát sinh. Ông Nguyễn Đức Hậu bày tỏ sự hài lòng khi từ ngày 1/7 đã có bảo hiểm y tế đồng chi trả dù là khám trái tuyến:

“Tôi thấy rất phấn khởi với chế độ chính sách mới của bảo hiểm xã hội đã đề ra. Tôi được khám và không phải chi trả 100% dù phải khám ngoại trú. Chính sách này mở ra quyền lợi rất lớn cho người bệnh, đây là điểm mới và rất phấn khởi chung cho toàn thể người dân đến bệnh viện Đà Nẵng để khám chữa bệnh”.

Bệnh viện Đà Nẵng là tuyến cuối của thành phố Đà Nẵng nên rất nhiều người bệnh từ các nơi về đây điều trị. Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chính sách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.

Ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian khám bệnh là giải pháp giảm tải ở Bệnh viện Đà Nẵng

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị từ 2.000 đến 2.500 lượt bệnh nhân ngoại trú và khoảng 2.500 bệnh nhân nội trú. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, từ ngày 1/7, các chính sách mới có hiệu lực hỗ trợ rất lớn cho người bệnh.

Thứ nhất, tổng số tiền người bệnh đi khám mà dưới 379.500 đồng thì được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ chứ không phải thanh toán theo tỷ lệ % bảo hiểm như trước.

Thứ hai, lương cơ bản tăng lên, chính sách hỗ trợ kinh phí cho thủ thuật, kỹ thuật cao cũng tăng, như ECMO, can thiệp stent mạch vành… số tiền bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân cũng tăng lên đáng kể để chia sẻ khó khăn với bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai đặt lịch khám để giảm quá tải việc khám tại chỗ

Đặc biệt, đối với bệnh nhân đi khám trái tuyến tại Bệnh viện Đà Nẵng dù không có giấy chuyển tuyến vẫn được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng, đem lại nhiều tiện lợi cho người bệnh. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung dự đoán, thời gian tới các bệnh viện lớn, tuyến cuối như Bệnh viện Đà Nẵng phải ứng phó linh hoạt với tình trạng quá tải bệnh nhân điều trị.

“Bệnh viện đã họp với phòng khám, Ban Giám đốc và các phòng ban về hướng sẽ tăng cường nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám và đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin để giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân, giúp cho người dân thuận lợi khi đến khám. Thay bằng chờ khám thì người bệnh có thể đặt lịch khám tại chỗ. Đặc biệt, sắp tới việc sử dụng bệnh án điện tử hoàn toàn, không giấy tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám, xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm qua điện thoại thông minh và phần mềm khác giúp người dân thuận tiện khi đi khám tại bệnh viện”, bác sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.