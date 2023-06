Hàng vạn thí sinh ở các địa phương làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT

Phóng viên Tuyết Lê-VOV Miền Trung cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 6-8/6, có gần 15.500 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập 35 điểm thi với hơn 700 phòng thi. Trong đó, 2 điểm thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 58 phòng thi.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024 mọi khâu từ các văn bản chỉ đạo rồi phối hợp với các Sở, ban ngành cũng như là chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo. Có những văn bản hướng dẫn về công tác coi thi để triển khai đến các điểm thi. Đặc biệt là lưu ý khâu tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi đến giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi, hỗ trợ tốt nhất cho học sinh dự thi, nhưng cũng thực hiện nghiêm những quy định thi”.

Hướng dẫn thí sinh đối chiếu lại các thông tin trên giấy báo dự thi

Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có thông báo tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc; xe ben trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố vào các ngày 6 - 7/6 vào các giờ cao điểm để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh. Riêng các tuyến đường từ hầm Hải Vân đi Túy Loan; Quốc lộ 14B; đoạn từ giáp tỉnh Quảng Nam đến cầu vượt Hòa Cầm; Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam); đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng, các loại xe vừa nêu vẫn hoạt động bình thường.

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thuận lợi, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện ưu tiên liên tục, an toàn tại 35 điểm thi vào lớp 10. Đồng thời có phương án đảm bảo cung cấp điện các địa điểm in sao đề thi, chấm thi. Đơn vị đã làm việc với các Công ty điện ở khu vực miền Trung để không ảnh hưởng đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các điểm phục vụ kỳ thi, cấp điện liên tục cho các Trạm biến áp 110kV, 220kV trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Công nhân Công ty Điện lực Đà Nẵng kiểm tra nhiệt độ bằng camera

Các Điện lực trực thuộc Công ty làm việc và có biên bản với các điểm in sao đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi về phương án cấp điện lưới cũng như nguồn máy phát dự phòng tại chỗ, gửi về công ty qua phòng Điều độ để theo dõi; bố trí nhân viên trực phối hợp xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Công ty cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị, kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật trên lưới điện như: kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, kiểm tra phóng điện… để ngăn ngừa sự cố xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm thi.

Ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: “Công ty sẽ không bố trí công tác ảnh hưởng đến việc cung cấp điện các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Ngoài ra, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng xây dựng kịch bản, phương án xử lý sự cố và chuyển tải nhanh chóng khi có sự cố cục bộ tại các Tram biến áp và đường dây trung áp đảm bảo cấp điện liên tục trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”.

Phóng viên Vũ Hường-VOV/TP.HCM cho hay, năm nay, TP.HCM có tổng số hơn 96.300 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cụ thể, hơn 88.000 thí sinh đăng ký xét 3 nguyện vọng lớp 10 thường, hơn 1.100 em đăng ký nguyện vọng tích hợp và nguyện vọng lớp 10 chuyên là 6.941 em, trong đó có 236 thí sinh từ tỉnh khác.

TP.HCM bố trí 158 điểm thi gồm 147 điểm thi lớp 10 thường; 11 điểm thi lớp 10 chuyên và tích hợp, với 4.102 phòng thi. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi là hơn 12.300 và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Mỗi phòng thi gồm 24 thí sinh và 3 phòng thi dự phòng

Điểm thi THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) sáng nay có 535 thí sinh làm thủ tục dự thi, tại đây có 23 phòng thi, 3 phòng thi dự phòng, 3 phòng để các vật dụng của thí sinh.

Lê Lộc Ninh, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) cho biết, em đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường vào các trường:THPT Võ Thị Sáu, THPT Nguyễn Thị Diệu và Lê Thị Hồng Gấm. Lộc Ninh khá hồi hộp trước khi thi này: “Em cũng học bài rồi, em lo nhất là môn tiếng Anh, Em đã ôn tới sát ngày, hôm qua em mới học xong hết, nay mới nghỉ để ôn tập lại”, em Ninh nói.

Sáng mai (6/6), thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 90 phút. Sáng 7/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút, buổi chiều thi môn chuyên/tích hợp trong 150 phút.

Cũng theo PV Vũ Hường, sáng 5/6, tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (Quận 3), TP.HCM tiếp nhận một trường hợp thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trong tình trạng cánh tay phải bị gãy phải bó bột.

Ông Phạm Đức Lập, Phó trưởng điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, đó là em Nguyễn Vạn Thành, học sinh trường THCS Lê Lợi, Quận 3, bị gãy tay phải và đang bó bột. Trong hôm nay, điểm thi sẽ họp và đưa ra phương án bố trí hợp lý cho trường hợp này, tạo điều kiện cho thí sinh có thể hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh bị gãy tay đến làm thủ tục điểm thi THCS Nguyễn Thị Diệu

Em Nguyễn Vạn Thành bị ngã xe vào ngày 13/5, đến nay chưa thể tháo bột. Thành cho hay, có thể thực hiện được bài thi môn Toán và tiếng Anh, riêng môn Ngữ văn do phải viết nhiều hơn nên cần có người trợ giúp. Em đăng ký nguyện vọng 1 thi vào lớp 10 Trường THPT Marie Curie, nguyện vọng 2 là trường THPT Hà Thuyên.

PV Hồng Phương-VOV/ĐBSCL phản ánh, hôm nay (5/6), tại Cần Thơ, hơn 14.000 thí sinh (TS) bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024, tương đương với số lượng TS của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm ngoái.

Kỳ thi có 28 Hội đồng thi, với 607 phòng thi (mỗi phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh), mỗi điểm thi được bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng và chuẩn bị một số thiết bị hỗ trợ thí sinh không may có tai nạn xảy ra không tự viết bài được.

Riêng tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Cái Răng) có trường hợp học sinh tai nạn (gãy chân) không thuận lợi tham gia thi ở phòng trên lầu, Hội đồng coi thi đã chủ động điều chỉnh phương án bố trí phòng thi để thí sinh thuận lợi tham gia kỳ thi. 27 Hội đồng thi còn lại trên địa bàn đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ hoặc tổ chức thi ngoài quy định.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 - 2024

Để kỳ thi diễn ra an toàn, chu đáo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ đã huy động 1.724 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia công tác coi thi (trong đó lãnh đạo Hội đồng 106 người, Thư ký, 67 và 1.551 cán bộ coi thi) và hơn 250 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ thường xuyên tại 28 Hội đồng thi.

Ghi nhận thực tế tại Hội đồng thi Trường Trung học thực hành thuộc Đại học Cần Thơ vào sáng 5/6, hầu hết TS đến làm thủ tục dự thi đúng giờ, trong đó có 2 TS được Hội đồng thi hỗ trợ khi quên giấy tờ dự thi. Là một trong những phụ huynh ở quận/huyện xa trung tâm đưa con đến Hội đồng thi từ sớm, bà Lâm Thị Ngọc Tuyền, ở quận Ô Môn cho biết, con trai Huỳnh Lâm Gia Hưng được cán bộ Hội đồng thi hướng dẫn tận tình, động viên tinh thần để con có tâm lý vững vàng hoàn thành tốt các môn:

“Tôi lên đây từ hôm qua, lên cả gia đình luôn và sẽ ở xuyên suốt những ngày thi không có về, vì sợ tình hình giao thông không ổn đi trễ sẽ làm mất tinh thần của con. Trong chế độ ăn của con, ngay từ sáng nay cũng cho ăn những thức ăn thông thường, mọi cái đều phải cẩn thận vì quan trong nhất là đảm bảo sức khỏe của con trong lúc thi”, bà Tuyền nói.

Báo cáo từ Sở Giáo dục và Ðào tạo TP. Cần Thơ, kết thúc môn thi Toán (120 phút) sáng nay, tổng số TS thực tế dự thi là 14.061/14.188 TS đăng ký, tỷ lệ 99,1%. Chiều nay, các TS sẽ thi môn Ngoại ngữ, thời lượng 60 phút. Ngày mai (6/6), TS thi môn Ngữ Văn, thời lượng 120 phút. Ngày 7/6, TS thi các môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, thời lượng 150 phút. Được biết, năm nay, trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều có số lượng TS đăng ký thi đầu vào nhiều nhất là 1.246 thí sinh./.