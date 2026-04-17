中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hành động của TP.HCM khi mức sinh thấp chạm mức báo động

Thứ Sáu, 14:14, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/4, Chi cục Dân số TP.HCM tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số năm 2026. Đây là nỗ lực nhằm cải thiện tình trạng mức sinh thấp kéo dài và ứng phó với tốc độ già hóa dân số nhanh tại đô thị lớn nhất cả nước.

Mức sinh thấp và áp lực già hóa dân số

TP.HCM đang đối mặt với thực trạng mức sinh thấp đáng quan ngại. Tính đến năm 2025, số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại thành phố chỉ đạt 1,51 con. Bên cạnh đó, thành phố đã chính thức bước vào quá trình già hóa dân số khi tỷ lệ người trên 60 tuổi vượt mốc 10% tổng dân số.

Cộng tác viên dân số tham dự lễ phát động

Chiến dịch năm nay tập trung tuyên truyền Luật Dân số năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026). Mục tiêu chính là khẳng định quyền quyết định thời gian sinh và số con của các cặp vợ chồng, đồng thời khuyến khích mỗi gia đình nên sinh đủ hai con để duy trì cơ cấu dân số vàng.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/4 đến 30/5/2026 tại 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Điểm mới của chiến dịch lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông vận động và cung cấp dịch vụ y tế thực tế.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu cho các gói dịch vụ trọng tâm như: Khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; khám và lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi tại các trạm y tế địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nữ, cộng tác viên dân số phường Thủ Dầu Một

Chia sẻ về thực tế vận động, bà Nguyễn Thị Nữ, cộng tác viên dân số phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) cho biết, việc khuyến khích giới trẻ sinh đủ hai con hiện nay gặp nhiều rào cản do áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái.

Bà Nữ kiến nghị: “Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người mẹ sau sinh, đặc biệt là trợ cấp thường xuyên hoặc đột xuất cho các trường hợp khó khăn. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em cũng cần được chú trọng để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”.

Giải pháp từ chính sách đặc thù

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế đã tham mưu cho UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành các chính sách đặc thù, điển hình là Nghị quyết 32-33. Các nghị quyết này tập trung vào việc khen thưởng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên dân số nhằm nâng cao chất lượng công tác tại cơ sở.

Đây là những công cụ quan trọng để công tác truyền thông hiệu quả hơn, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc sinh đủ hai con.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Tiến sĩ Chín cho biết thêm: "Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thực tiễn hơn nữa hướng đến tận hộ gia đình. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến các sở ngành để ban hành thêm các chính sách khuyến khích sinh đủ con và để giảm cái mức sinh thấp trong cái bối cảnh hiện tại của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Lễ ký kết phối hợp thực hiện công tác dân số.

Ngay trong sáng nay, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ như Tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi tại các trạm y tế phường; khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 36 cặp nam, nữ; khám sàng lọc cho 30 phụ nữ mang thai dưới 6 tháng tại Trung tâm Y tế.

Khám bệnh miễn phí cho người dân

Bên cạnh các cơ sở y tế công lập, chiến dịch còn có sự tham gia của các bệnh viện lớn như Từ Dũ, Hùng Vương, Bình Dân và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố dưới hình thức xã hội hóa, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tận dụng “dân số vàng” trước ngưỡng già hóa: Bài toán cấp bách của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đang trong giai đoạn “dân số vàng”, với khoảng 70% lực lượng lao động dưới 40 tuổi, tạo lợi thế lớn trong tiếp thu khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành động lực phát triển, nguồn nhân lực cần được nâng cao về trình độ, kỹ năng và thể lực, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: tp.hcm mức sinh thấp chi cục dân số tp.hcm cải thiện tình trạng mức sinh thấp già hóa dân số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Già hóa dân số: Vì sao và hệ lụy thế nào đối với đời sống kinh tế xã hội?
Già hóa dân số: Vì sao và hệ lụy thế nào đối với đời sống kinh tế xã hội?

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 16%. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Tương tự, thời gian chuyển từ giai đoạn dân số vàng sang dân số già ngày càng ngắn hơn so với các quốc gia khác.

Già hóa dân số: Vì sao và hệ lụy thế nào đối với đời sống kinh tế xã hội?

Già hóa dân số: Vì sao và hệ lụy thế nào đối với đời sống kinh tế xã hội?

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 16%. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Tương tự, thời gian chuyển từ giai đoạn dân số vàng sang dân số già ngày càng ngắn hơn so với các quốc gia khác.

“Cơn bão” già hóa dân số có đáng lo ngại?
“Cơn bão” già hóa dân số có đáng lo ngại?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Vào năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Đây là thách thức nhưng nếu có sự chuẩn bị tốt thì sẽ biến thách thức thành cơ hội.

“Cơn bão” già hóa dân số có đáng lo ngại?

“Cơn bão” già hóa dân số có đáng lo ngại?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Vào năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Đây là thách thức nhưng nếu có sự chuẩn bị tốt thì sẽ biến thách thức thành cơ hội.

TP.HCM đang chịu áp lực về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước
TP.HCM đang chịu áp lực về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước

VOV.VN - Số người cao tuổi tại TP.HCM đứng thứ hai cả nước và TP đang phải chịu nhiều áp lực khi dẫn đầu về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất. Đây cũng là nội dung được nêu lên tại Hội thảo khoa học già hóa dân số và chính sách thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn, do Sở Y tế TP.HCM phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP tổ chức hôm nay (11/12).

TP.HCM đang chịu áp lực về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước

TP.HCM đang chịu áp lực về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước

VOV.VN - Số người cao tuổi tại TP.HCM đứng thứ hai cả nước và TP đang phải chịu nhiều áp lực khi dẫn đầu về tốc độ già hóa dân số nhanh nhất. Đây cũng là nội dung được nêu lên tại Hội thảo khoa học già hóa dân số và chính sách thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn, do Sở Y tế TP.HCM phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP tổ chức hôm nay (11/12).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục