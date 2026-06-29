Hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương tại Nghệ An

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (thứ 2 từ trái qua) thăm hỏi, động viên thân nhân Liệt sỹ tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phường Trường Vinh. (Ảnh: Phạm Thúy/Công an tỉnh Nghệ An)

Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Nghệ An, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng loạt trên địa bàn 130 xã, phường với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Những ngày qua, ngay từ sáng sớm tại 7 điểm thu nhận mẫu đặt tại các phường Trường Vinh, Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ đã có mặt để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Phía sau mỗi hồ sơ là một câu chuyện chưa có hồi kết. Mỗi mẫu máu, mẫu niêm mạc là hy vọng được gọi đúng tên một liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc.

Hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng ấy, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tại các điểm thu nhận mẫu ADN.

Không chỉ thực hiện việc lấy mẫu theo quy trình khoa học, lực lượng công an còn rà soát dữ liệu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ những thân nhân tuổi cao, sức yếu và tổ chức thu mẫu tận nhà đối với các trường hợp đặc biệt.

Khối lượng công việc rất lớn, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng tất cả đều chung một quyết tâm: mỗi mẫu ADN được thu nhận chính xác hôm nay sẽ mở thêm một cơ hội để xác định danh tính một liệt sĩ ngày mai.

"Đưa các anh hùng liệt sĩ trở về - đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.", một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Xã Vạn An tổ chức xe đưa đón thân nhân liệt sỹ lấy mẫu ADN. (Ảnh: Minh Châu)

Điểm nổi bật của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN lần này là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Từ tỉnh đến cơ sở, chính quyền các địa phương chủ động rà soát danh sách, tuyên truyền rộng rãi, thông báo đến từng gia đình thuộc diện lấy mẫu, bố trí phương tiện đưa đón, bảo đảm mọi thân nhân đều có điều kiện tham gia.

Tại xã Vạn An, chính quyền địa phương đã tổ chức xe đưa đón gần 480 thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu. Lãnh đạo xã cùng các đoàn thể trực tiếp có mặt từ sáng sớm để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình di chuyển, làm thủ tục. Không khí diễn ra trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ở nhiều địa phương khác như Giai Lạc, Hùng Châu, Minh Châu..., các tổ công tác được thành lập với sự tham gia của chính quyền, lực lượng công an, quân sự, y tế, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đoàn viên thanh niên để hỗ trợ người dân. Tất cả cùng chung tay thực hiện một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử và đạo lý dân tộc.

Trong những ngày cuối tháng Sáu, tại các điểm thu nhận mẫu ADN, bên cạnh màu áo Công an nhân dân còn nổi bật màu xanh của tuổi trẻ.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn kê khai thông tin, điều phối người dân, hỗ trợ người cao tuổi, chuẩn bị nước uống, sữa, bánh và những suất cơm miễn phí.

Đoàn xã cùng các tổ chức đoàn thể xã Đại Đồng bố trí các điểm ăn trưa, chỗ ở cho thân nhân liệt sỹ về lấy mẫu ADN. (Ảnh: Đại Đồng)

Riêng tại xã Đại Đồng, có hàng trăm suất cơm trưa đã được các đoàn viên trao tận tay thân nhân liệt sĩ. Những bữa cơm giản dị giữa ngày hè oi ả không chỉ giúp thân nhân liệt sỹ vơi đi mệt nhọc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những gia đình và người có công với đất nước.

Những việc làm bình dị ấy góp phần tạo nên một chiến dịch đầy tính nhân văn, nơi mỗi người đều đang góp một phần nhỏ bé để thực hiện nghĩa cử lớn lao.

Mỗi mẫu ADN là một niềm hy vọng

Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng liệt sĩ lớn của cả nước. Sau các cuộc kháng chiến, vẫn còn rất nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính, khiến hành trình tìm người thân của biết bao gia đình vẫn còn dang dở.

Từ ngày 25/6-01/7, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn 130 xã, phường. (Ảnh: Minh Châu).

Đối với các gia đình Liệt sỹ, việc tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hy vọng về ngày tìm lại được thông tin người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay sẽ góp phần hoàn thiện ngân hàng dữ liệu ADN liệt sỹ, mở thêm cơ hội để những hài cốt được xác định danh tính, trở về với tên tuổi và quê hương của mình.

Từ sáng sớm, khu vực thu nhận mẫu ADN tại xã Diễn Châu đã chật kín người. Trong dòng người lặng lẽ ấy, có vợ chồng ông Cao Bá Cừ và bà Nguyễn Thị Liên, đều đã ngoài 60 tuổi. Cả hai vợ chồng đều có anh trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Suốt hàng chục năm qua, gia đình đã lặn lội khắp nhiều nghĩa trang, nhiều địa phương với mong mỏi tìm được nơi các anh yên nghỉ, nhưng rồi vẫn trở về trong nỗi day dứt. Trước khi nhắm mắt, cha mẹ ông bà chỉ kịp dặn dò một điều duy nhất: "Các con cố gắng tìm bằng được phần mộ của các anh."

Khi nhận được thông báo đến lấy mẫu ADN, ông bà có mặt từ rất sớm. Với họ, đây không đơn thuần là một quy trình thu nhận mẫu sinh học, mà là hy vọng, là cánh cửa có thể mở ra lời giải sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi; để những người đã khuất được gọi đúng tên, được trở về với gia đình, với quê hương.

“Gia đình mong ngóng lắm, đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Trước khi mất, bố mẹ cũng luôn dặn dò các con phải cố gắng tìm bằng được mộ của anh. Tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy hai anh của chúng tôi bằnng phương án giám định ADN”, bà Liên tâm sự.

Câu chuyện của vợ chồng ông Cừ, bà Liên cũng là nỗi niềm chung của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên quê hương Nghệ An. Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn biết bao người thân ngày ngày ngóng tin, chỉ mong một lần được đứng trước phần mộ của người mình yêu thương để thắp nén hương đoàn tụ, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài đằng đẵng.

Cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự nhiệt tình giúp đỡ, hộ trợ người già, người đi lại khó khăn đến điểm lấy mẫu ADN. (

Theo kế hoạch, từ ngày 25/6-01/7, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn 130 xã, phường, với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu nhằm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là một dữ liệu sinh học phục vụ giám định mà còn chất chứa khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm chờ đợi. Việc khẩn trương thu nhận mẫu ADN đang góp phần hiện thực hóa hành trình đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân.