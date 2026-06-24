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Cần Thơ triển khai cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính

Thứ Tư, 14:44, 24/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay 24/6, tại trụ sở Công an TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi cùng đại diện các Sở, ngành chức năng thành phố đã tham dự trực tuyến Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc do Bộ Công an tổ chức.

Đây là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Để triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng có liên quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.

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Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc tại điểm cầu Công an TP Cần Thơ.

Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị tổ chức công tác thu mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch, bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định, quy trình đã được triển khai. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; nhấn mạnh đây là nhiệm vụ tri ân thiết thực, trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu dân cư, dữ liệu ADN trong công tác tìm kiếm, đối khớp, hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; qua đó góp phần khẳng định giá trị của chuyển đổi số, Đề án 06 trong phục vụ an sinh xã hội, phục vụ nhân dân…

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi dự Lễ phát động tại điểm cầu Công an TP Cần Thơ.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, từ ngày 01/7/2025 đến nay, Công an xã, phường trong thành phố đã cập nhật 21.637 thân nhân hưởng trợ cấp, 21.637 thông tin liệt sĩ, trong đó: có 17.336 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 4.301 liệt sĩ chưa xác định được thông tin (4.125 liệt sĩ không có thông tin phần mộ và 176 phần mộ liệt sĩ không có hài cốt). Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã cập nhật 4.296 thông tin thân nhân theo dòng mẹ (trong diện thu mẫu ADN).

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ, công tác triển khai thực hiện tại một số xã, phường chưa quyết liệt, còn nhiều trường hợp liệt sĩ và thân nhân chưa được rà soát, xác minh và cập nhật trên hệ thống; số liệu trên hệ thống còn chênh lệch giữa các báo cáo thống  kê...

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Phó Thủ tướng: Tìm danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách chạy đua với thời gian

VOV.VN - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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