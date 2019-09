Hậu Giang chịu thiệt hại nặng do thiên tai

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tỉnh Hậu Giang có mưa to kèm theo gió mạnh gây ra không ít thiệt hại cho người dân. Mưa kèm theo gió mạnh đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà và 1 nhà giữ xe, tốc mái 7 căn nhà và 5 phòng học của Trường tiểu học Thuận Hòa 2 ở huyện Long Mỹ. Ngoài ra, dông lốc còn làm gãy, đổ nhiều cây trên một số tuyến đường nông thôn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng ngành chức năng khẩn trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống, đồng thời dọn dẹp để tạo giao thông thông thoáng cho người dân đi lại.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm hỏi, hỗ trợ hộ dân bị thiên tai.

Tính từ đầu năm đến nay, dông lốc đã làm sập 34 căn nhà, tốc mái 185 căn nhà và gần 10 phòng học, khiến nhiều cây cối đổ ngã, lúa, hoa màu bị hư hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Toàn tỉnh cũng đã xảy ra 46 điểm sạt lở, trong đó tập trung nhiều ở huyện Châu Thành với 39 điểm, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 26 điểm. Tổng chiều dài sạt lở gần 1.120m với diện tích mất đất bờ sông gần 5.700m2. Thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh Hậu Giang gần 5 tỷ đồng và một người dân bị sét đánh chết.

Dự báo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to trên diện rộng và kèm theo giông lốc, vì vậy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác, cần chằng chống nhà cửa thiếu an toàn, kiểm tra các cây cao gần nhà dễ đổ ngã, đường dây điện không an toàn… đảm bảo ổn định trong suốt mùa mưa, bão.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các đội xung kích ở cơ sở, sẵn sàng ứng phó khi có thông báo diễn biến thời tiết xấu để kịp thời xử lý nhanh theo phương châm “ 4 tại chỗ”, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, khi có xuất hiện mưa dông thì người dân cần tránh xa các vật mang kim loại, không trú ẩn dưới tàn cây lớn để đảm bảo an toàn về tính mạng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cắm biển cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm./.