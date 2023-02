Hậu Giang khen thưởng lực lượng cứu hộ kịp thời 2 nạn nhân ngạt khí ở bồn chứa xăng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng 2 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, là Thượng tá Lê Hùng Cường- Phó trưởng phòng và Đại úy Mai Hoài Phong. Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 1 tập thể và 4 cá nhân của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường đưa nạn nhân lên khỏi bồn chứa xăng và sơ cứu ban đầu vào chiều ngày 17/2.

Phát biểu tại buổi lễ, bên cạnh việc chúc mừng những tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong việc cứu hộ, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, đây cũng là tình huống đặc biệt từ khi tỉnh được thành lập cho đến nay. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang lưu ý, phải xem vụ việc là bài học kinh nghiệm giúp cán bộ, chiến sĩ nắm rõ, vận dụng vào tình hình thực tế để giải quyết kịp thời, hiệu quả khi có vụ việc phát sinh; thường xuyên huấn luyện các kỹ năng cứu nạn, cứu hộ; phát huy trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ…

Trước đó, chiều 17/2, tại cửa hàng xăng dầu số 15, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, trong lúc một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu khoảng 20m3 thì bị ngất xỉu. Một người khác thấy vậy liền di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang trao khen thưởng cho lực lượng cứu hộ kịp thời hai nạn nhân- Ảnh Hoài Xuyên

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hậu Giang xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi nhanh chóng đưa các nạn nhân lên khỏi bồn, Tổ công tác đã thực hiện sơ cứu ban đầu, đồng thời liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chuẩn bị cấp cứu các nạn nhân. Do được đưa lên khỏi bồn chứa xăng và cấp cứu kịp thời nên đến ngày 20/2, sức khỏe hai nạn nhân đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện./.