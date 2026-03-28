HĐND TP Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Thứ Bảy, 16:01, 28/03/2026
VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, thu nhập bình quân đạt 95.000 USD vào năm 2065.

Chiều 28/3, HĐND TP Hà Nội tiếp tục chương trình làm việc và thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm.

Theo nghị quyết, HĐND TP giao UBND TP tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị và các đại biểu để hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và công bố quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.

Tờ trình của UBND TP cho thấy, quy mô dân số Hà Nội dự kiến đạt 14–15 triệu người vào năm 2035, tăng lên 15–16 triệu vào năm 2045 và 17–19 triệu vào năm 2065. Tầm nhìn sau năm 2065, dân số được kiểm soát không vượt quá 20 triệu người.

Về phát triển kinh tế, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026–2035, GRDP tăng bình quân trên 11%/năm, đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, thu nhập bình quân đầu người đạt 18.800 USD. Đến năm 2045, GRDP dự kiến đạt 640 tỷ USD, thu nhập bình quân tối thiểu 42.000 USD/người. Đặc biệt, đến năm 2065, quy mô GRDP ước đạt 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 95.000 USD.

Quy hoạch xác định Hà Nội giữ vai trò đô thị hạt nhân, dẫn dắt phát triển vùng Thủ đô, Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình được định hướng là đô thị vệ tinh, kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại gồm các tuyến vành đai, cao tốc hướng tâm và đường sắt liên vùng.

Sông Hồng được xác định là trục không gian xanh, cảnh quan sinh thái và kinh tế trung tâm.

Giao thông công cộng được xác định là trụ cột, với mạng lưới metro dài khoảng 1.200 km, gồm 3 tuyến đường sắt liên vùng, 2 tuyến metro nhanh, 11 tuyến metro và 6 tuyến đường sắt nhẹ. Hà Nội sẽ phát triển đô thị theo mô hình TOD (định hướng giao thông công cộng).

Thành phố cũng tập trung cải tạo khu phố cổ, phố cũ, chung cư cũ; chỉnh trang Hồ Tây và các khu di tích. Sông Hồng được xác định là trục không gian xanh, cảnh quan sinh thái và kinh tế trung tâm.

Quy hoạch đề xuất cấu trúc gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tạo khung không gian kinh tế đô thị. Đồng thời, Hà Nội định hướng phát triển sân bay thứ hai tại phía Nam, theo mô hình đô thị sân bay gắn với logistics đa phương thức.

Ban Đô thị HĐND TP cơ bản thống nhất nội dung quy hoạch, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề như phân bố dân cư, vai trò các cực tăng trưởng, hiệu quả đầu tư sân bay thứ hai và định hướng phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tầm cao.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: quy hoạch Hà Nội 100 năm quy hoạch Thủ đô Hà Nội 2065 thu nhập 95000 USD GRDP Hà Nội đô thị toàn cầu metro Hà Nội 1200km đô thị vệ tinh Hà Nội TOD Hà Nội sông Hồng quy hoạch sân bay thứ hai Hà Nội
Tin liên quan

Các định hướng mới, vượt trội, đột phá trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Các định hướng mới, vượt trội, đột phá trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - UBND TP Hà Nội đã thống nhất trình HĐND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  trong đó xác định rõ phạm vi, quy mô và mục tiêu phát triển dài hạn.

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được quy hoạch theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não, đóng vai trò kết nối vùng và liên vùng quốc tế.

Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Chiều 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

