Hệ thống PCCC của chung cư 24 tầng ở Hà Nội không hoạt động

Ngày 23/4, Đoàn liên ngành của Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra đột xuất các chung cư về vấn đề phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội.

Đoàn kiểm tra chia làm 3 tổ, trong đó, tổ 1 thực hiện kiểm tra hồ sơ pháp lý, hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, ý thức người dân.

Tổ 2 kiểm tra thực tế các điều kiện về hạ tầng phòng cháy chữa cháy. Tổ 3 kiểm tra, thử nghiệm các hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan.

Đoàn kiểm tra thiết bị PCCC tại chung cư M3-M4.

Kiểm tra thực tế tại tòa nhà M3, M4, ở 91 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, đoàn công tác phát hiện nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đây là tòa chung cư cao 24 tầng và 2 tầng hầm có hàng nghìn người dân sinh sống, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy có nhưng không hoạt động.

Họng nước chữa cháy trong nhà, bộ phận vòi mất tác dụng nên nước không có áp lực. Về hệ thống đèn chiếu sáng, đoàn kiểm tra phát hiện đèn báo sự cố và đèn thoát nạn (EXIT) không có tác dụng.

Kiểm tra xác xuất một số bình chữa cháy xách tay được trang bị tại các sảnh của tòa nhà đều mất tác dụng. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tòa nhà M5 phố Nguyễn Chí Thanh. Ghi nhận nơi đây các hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy đầy đủ, phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, mặc dù thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy đầy đủ, hoạt động tốt song công tác tập huấn nâng cao trách nhiệm, ý thức người dân chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, hai tòa chung cư đã được thẩm duyệt và đã được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng chất lượng không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân là do chế độ bảo hành, bảo trì không có nên không đảm bảo cho việc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng. Về vấn đề này cần xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư, phải đảm bảo hệ thống tuổi thọ của các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy. Vì về mặt nguyên tắc là phải bằng tuổi thọ của công trình thì như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân”./.