Hiểm họa từ hàng chục cây xăng “nằm gọn” trong khu dân cư ở Hà Nội

Theo Quyết định về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng” của Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, trạm xăng trong đô thị phải đảm bảo các yêu cầu an toàn chặt chẽ như: Phân cách lộ giới (chỉ giới đường đỏ) ít nhất 7 mét (tính từ mép ngoài hình chiếu bằng công trình trạm xăng). (Ảnh cửa hàng xăng dầu tại Định Công). Tuy nhiên, ở các quận nội thành Hà Nội bằng mắt thường có thể nhận thấy hiện có nhiều cây xăng đang vi phạm quy định về khoảng cách với nhà dân. Số lượng cửa hàng đảm bảo yêu cầu khoảng cách không nhiều. (Một trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo). Đa phần các cửa hàng nằm sát đường phố, nằm sát khu dân cư, nhà chung cư cao tầng, khu kinh doanh thương mại. Theo quy định, khoảng cách an toàn giữa các cửa hàng xăng dầu với các công trình công cộng xung quanh phải bảo đảm 50m, cách đường điện cao thế 1,5 lần chiều cao cột điện và cách các điểm có tính chất nguy hiểm, cháy nổ 100m. Một cửa hàng xăng trên đường Đê La Thành "nằm gọn" trong khu dân cư, xung quanh còn đang xây dựng những tòa nhà lớn. Cửa hàng xăng dầu trên đường Đốc Ngữ, gần hai bệnh viện lớn, hệ thống dây điện chằng chịt. Tuyến đường Láng chỉ dài gần 3km, nhưng có đến 3 - 4 cây xăng đang hoạt động, cây xăng được xây dựng nằm sát nhà dân, nhiều nơi chỉ được ngăn cách bằng 1 bức tường, khiến người dân khó chịu với mùi xăng nồng nặc. Một cửa hàng xăng khác trên đường Láng nằm ngay cạnh siêu thị điện máy. Tương tự một cây xăng khác trên đường Tạ Quang Bửu, cửa hàng xăng dầu Bách Khoa nằm ngay cạnh khu vực kinh doanh, phía sau là khu tập thể cũ. Cửa hàng xăng dầu khác nằm ngay sát khu dân cư, cách đó không xa là khu chợ Ngã Tư Sở. Nằm dưới chân tòa nhà cao tầng trên đường Giải Phóng là cây xăng đồ sộ. Theo quy hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố từ năm 2013 thì lộ trình đến năm 2020, thành phố Hà Nội cần xây dựng mới từ 300 - 350 cửa hàng xăng dầu. Tổng vốn đầu tư, giai đoạn 2016 đến 2020 là 630 tỷ đồng, do các thương nhân kinh doanh xăng dầu huy động./.

