Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 lên tiếng về vụ bạo hành trẻ

Sáng nay (11/4), UBND Quận 1, TPHCM đã triệu tập Ban Giám hiệu Trường mầm non 30/4 họp khẩn về vụ giáo viên Trần Bích Ngọc có hành vi bạo hành trẻ mà báo chí vừa đăng tải.

Kết thúc cuộc họp, chia sẻ với phóng viên, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 cho biết, nhà trường đang giải quyết vụ việc theo đúng quy trình và khẳng định sẽ đưa ra biện pháp nghiêm khắc nhất để khắc phục sự cố. Đứng ở góc độ người quản lý, bà Loan xin lỗi phụ huynh vì đã chậm trễ trong việc phát hiện hành vi bạo hành để kịp thời chấn chỉnh.

Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 trả lời báo chí về hướng xử lý kỷ luật cô giáo bạo hành trẻ.

Chiều nay (11/4), nhà trường sẽ họp hội đồng sư phạm để thông tin cụ thể về vụ việc cũng như hướng xử lý kỷ luật đối với trường hợp của cô Trần Bích Ngọc. Vài ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để thông tin cụ thể, trấn an tinh thần phụ huynh, đồng thời cùng phối hợp để siết chặt hơn khâu nuôi dạy trẻ tại trường.

Theo bà Võ Thị Thanh Loan, nhà trường nhận được clip phản ánh của phụ huynh từ ngày 28/3, sau đó đã họp ban giám hiệu xem xét và mời đương sự có hành vi chưa chuẩn mực lên làm việc. Một tuần sau, nhà trường đã quyết định tạm thời chuyển cô Trần Bích Ngọc ra ngoài, không để dạy tại lớp nữa. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 1 và UBND phường Bến Nghé để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Trả lời báo chí, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 cho rằng bà không thể tin được là việc này xảy ra với giáo viên trường mình, đặc biệt là với một giáo viên có trên 30 năm công tác như cô Trần Bích Ngọc.

“Hiện tại chúng tôi đang xử lý vụ việc theo quy trình và sẽ xử lý hết sức nghiêm minh. Tạm thời nhà trường đã có quyết định đình chỉ công tác với giáo viên này. Còn riêng tôi, với vai trò người quản lý tôi không thể chấp nhận sự việc này ở một giáo viên tại trường. Đây là hành vi đáng lên án”- Bà Võ Thị Thanh Loan cho biết.

Ông Nguyễn Thiên Phước, Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh Trường Mầm non 30/4 bức xúc khi nói về vụ việc.

Đứng ở góc độ của phụ huynh, ông Nguyễn Thiên Phước, Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường mầm non 30/4 cho rằng cần sớm làm sáng tỏ vụ việc để mang lại sự an tâm cho đông đảo phụ huynh. Trong đó, yếu tố trung thực của clip cũng cần được quan tâm để tránh trường hợp kẻ xấu trục lợi từ sự cố không mong muốn này.

Ông Phước và đại diện nhà trường khẳng định, clip đang đăng tải trên phương tiện truyền thông được quay vào khoảng tháng 10/2017, tức là sự việc của năm học trước và xảy ra ở lớp Chồi 2 chứ không phải diễn ra ở lớp Lá 1, nơi cô Trần Bích Ngọc đang làm giáo viên. Nhân vật bị bạo hành trong clip hiện đang học lớp Lá 4 chứ không phải lớp Lá 1.

“Cháu bé trong clip nay đã hoàn thành năm học và sang lớp khác nhưng nội dung được chia sẻ với truyền thông lại nói là lớp Lá 1 và nội dung bạo hành là hiện trạng năm nay. Nó như vừa mới xuất hiện ngày hôm qua vậy và tạo một dư luận không tốt. Chúng ta đang ghi nhận trường hợp đã xảy ra trong quá khứ”- ông Nguyễn Thiên Phước nói.

Trường mầm non 30/4 ở phường Bến Nghé, Quận 1 hiện đang nuôi dạy 435 trẻ. Đây là cơ sở mầm non được đánh giá cao về uy tín, chất lượng giáo dục suốt thời gian qua. Do vậy, ngay sau khi clip cô giáo của trường có hành vi bạo hành trẻ được đăng tải trên phương tiện truyền thông, dư luận đã rất bức xúc./.

