English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hồ Dầu Tiếng liên tiếp bị lấn chiếm vùng bảo vệ

Thứ Sáu, 12:15, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng, liên quan an ninh quốc gia và cấp nước cho Tây Ninh, TP.HCM. Vùng bán ngập của hồ liên tiếp bị đào đắp, san gạt, xây dựng, lấn chiếm trái phép; nhiều trường hợp tái phạm, chậm khắc phục, buộc ngành chức năng phải siết quản lý và quy hoạch khu vực hồ.

 

Tái diễn tình trạng lấn chiếm

Có thể kể đến một số trường hợp lấn chiếm trái phép khu vực hồ Dầu Tiếng như tại Đảo Nhím, xã Dương Minh Châu, Tây Ninh (trước đây là huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), ông Phùng Văn Bảo tự ý đào con mương dài 58 m trong vùng lòng hồ và không chấp hành yêu cầu khôi phục hiện trạng. Trước đó ông Bảo đã đào đắp gần 800 m và cũng đã bị phát hiện, yêu cầu khôi phục nguyên trạng.

ho dau tieng lien tiep bi lan chiem vung bao ve hinh anh 1
Một số hộ dân tự ý cất chòi trong khu vực bảo vệ hồ Dầu Tiếng

Tại xã Lộc Ninh (trước đây thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cũ), ông Nguyễn Văn Toàn tự ý đào 4 đường mương trên diện tích khoảng 400 m2 thuộc khu đất dự phòng 46 ha mà ông được giao quản lý để bảo đảm an toàn hồ.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, từ năm 2017 đơn vị đã hoàn thành cắm mốc ranh giới vùng bán ngập và bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng gần đây tình trạng san gạt, đào đắp, dựng chòi, nhà sàn và công trình phục vụ du lịch tự phát ven hồ diễn biến phức tạp.

Còn tại xã Minh Thạnh thuộc địa bàn TP.HCM (trước đây thuộc Bình Dương), lực lượng chức năng cũng phát hiện các trường hợp xây tường kè, dựng nhà khung sắt, sàn gỗ và đào bờ bao lấn vùng bán ngập; một số trường hợp vẫn chưa chấp hành yêu cầu khôi phục hiện trạng.

Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa, thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam cho biết: nhiều khu vực bán ngập có dấu hiệu bị cải tạo để phục vụ du lịch sinh thái tự phát, cắm trại hoặc xây dựng chòi, nhà sàn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

"Căn cứ vào hiện trạng, mà người dân trình bày mục đích chính là để trồng cây, nhưng qua thực địa kiểm tra nhận thấy họ đào đắp đường, đắp đảo làm chòi khả năng để làm du lịch sinh thái tự phát. Chúng tôi đã lập biên bản và phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với người dân yêu cầu trả lại hiện trạng, nếu cố tình không hoàn trả, sẽ kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thái thông tin. 

ho dau tieng lien tiep bi lan chiem vung bao ve hinh anh 2
Hộ dân tự ý đào đắp trong lòng hồ để làm du lịch tự phát

Hồ Dầu Tiếng có vai trò tích nước, điều tiết lũ, đẩy mặn và cấp nước cho tỉnh Tây Ninh, TP.HCM; việc lấn chiếm vùng bán ngập có nguy cơ ảnh hưởng công trình thủy lợi và nguồn nước. 

UBND các xã Lộc Ninh, Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh; xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng của TP.HCM cũng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam kiểm tra hiện trạng, lập biên bản và yêu cầu các hộ vi phạm bàn giao lại diện tích lấn chiếm, không tái sử dụng đất sai mục đích; trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý, kể cả cưỡng chế.

Ông Cao Tiến Sỹ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Dầu Tiếng (TP.HCM) cho biết, địa phương từng xử phạt một trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ hồ chứa với mức 120 triệu đồng và yêu cầu khôi phục hiện trạng trong 90 ngày.

"Qua hết thời gian 90 ngày thì UBND xã đã có buổi làm việc, nhắc nhỡ với trường hợp này rồi... Trong thời gian tới xã tiếp tục nhắc nhở theo dõi việc hộ dân khắc phục, nếu quá thời gian 1-2 tháng UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế", ông Sỹ cho biết.

ho dau tieng lien tiep bi lan chiem vung bao ve hinh anh 3
Cơ quan chức năng làm việc với chủ hộ vi phạm

Cần quy hoạch du lịch căn cơ và bài bản

Về thực trạng ở Hồ Dầu Tiếng, theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là hệ quả kéo dài của nhiều nguyên nhân.

Trước đây, một số dự án chưa giải phóng toàn bộ phạm vi bảo vệ công trình, người dân tiếp tục sử dụng đất nên dần phát sinh nhà cửa, công trình và hoạt động sản xuất. Quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất tăng cũng làm áp lực lấn chiếm ngày càng lớn.

Ông Mạnh cho rằng việc quản lý đất đai trước đây chưa đồng bộ, một số địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa xác định đầy đủ phạm vi bảo vệ công trình, dẫn đến chồng lấn lên hành lang bảo vệ hồ chứa và hệ thống kênh. Đơn vị quản lý công trình chỉ có chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm; thẩm quyền xử phạt thuộc chính quyền địa phương, vì vậy cần tăng cường phối hợp giữa các ngành.

"Công ty cũng kiến nghị các địa phương cần sớm đưa vào quy hoạch phát triển du lịch khu vực liên quan đến Hồ Dầu Tiếng, để không ảnh hưởng đến việc quản lý và an toàn công trình. Nhất là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và chất lượng môi trường nước … đảm bảo sự hài hòa với sự phát triển kinh tế của địa phương", ông Mạnh nêu ý kiến. 

ho dau tieng lien tiep bi lan chiem vung bao ve hinh anh 4
Hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và cấp nước cho Tây Ninh, TP.HCM

Việc bảo vệ hồ Dầu Tiếng không chỉ là xử lý từng vụ lấn chiếm, mà còn đòi hỏi rà soát quản lý đất đai, quy hoạch du lịch bài bản và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để giữ an toàn công trình và nguồn nước lâu dài.

0.jpg

Hồ thủy lợi Tha La vào xuân

VOV.VN - Tha La, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ) địa danh từng đi vào thơ ca và ký ức nhiều thế hệ, nay hiện lên trong dáng vóc mới.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng đưa dự án hồ thuỷ lợi 1.500 tỷ ở Đắk Lắk về đích
Gỡ điểm nghẽn mặt bằng đưa dự án hồ thuỷ lợi 1.500 tỷ ở Đắk Lắk về đích

VOV.VN - Dự án hồ thủy lợi Ea Tam, phường Buôn Ma Thuột là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, sau 9 năm, công trình vẫn dở dang vì vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng đưa dự án hồ thuỷ lợi 1.500 tỷ ở Đắk Lắk về đích

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng đưa dự án hồ thuỷ lợi 1.500 tỷ ở Đắk Lắk về đích

VOV.VN - Dự án hồ thủy lợi Ea Tam, phường Buôn Ma Thuột là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, sau 9 năm, công trình vẫn dở dang vì vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão
Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

VOV.VN - Sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư.

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

VOV.VN - Sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư.

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện, đề nghị các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện, đề nghị các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục