Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Công điện đề nghị, Giám đốc Sở NN&MT; Chủ đầu tư xây dựng công trình các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình.

Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng; đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

Mưa lớn gây úng ngập tác động trực tiếp đến các công trình thủy lợi, hồ chứa

Tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; lưu ý chuẩn bị kỹ phương án tiêu úng cho các diện tích mạ, lúa mới cấy, gieo sạ. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa; khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước.

Các địa phương và các đơn vị liên quan vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, căn cứ vào tình hình dự báo mưa để xây dựng kịch bản vận hành, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; lưu ý quy trình vận hành, tích nước đối với hồ chứa đang thi công hoặc đã bàn giao.

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức tuyên truyền người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

Các địa phương và các đơn vị liên quan vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố công trình.

Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn, thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình (nếu có) và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi.