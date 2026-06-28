English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Chủ Nhật, 22:36, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện, đề nghị các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Công điện đề nghị, Giám đốc Sở NN&MT; Chủ đầu tư xây dựng công trình các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình.

Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng; đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

bac bo ung pho voi mua lon, bao dam an toan cong trinh thuy loi hinh anh 1
Mưa lớn gây úng ngập tác động trực tiếp đến các công trình thủy lợi, hồ chứa

Tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; lưu ý chuẩn bị kỹ phương án tiêu úng cho các diện tích mạ, lúa mới cấy, gieo sạ. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa; khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước.

Các địa phương và các đơn vị liên quan vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, căn cứ vào tình hình dự báo mưa để xây dựng kịch bản vận hành, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; lưu ý quy trình vận hành, tích nước đối với hồ chứa đang thi công hoặc đã bàn giao.

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức tuyên truyền người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

bac bo ung pho voi mua lon, bao dam an toan cong trinh thuy loi hinh anh 2
Các địa phương và các đơn vị liên quan vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố công trình.

Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn, thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình (nếu có) và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi.

ngap_lut_cao_bang_5.jpg

Mưa lũ Cao Bằng: Mực nước sông dâng cao, nhiều hộ dân phải di dời tài sản

VOV.VN - Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, hạn chế hậu quả mưa lũ, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình thiệt hại.

Minh Long/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều nơi ở Bắc Bộ sắp có mưa to trên 100mm, nguy cơ lũ quét rất cao
Nhiều nơi ở Bắc Bộ sắp có mưa to trên 100mm, nguy cơ lũ quét rất cao

VOV.VN - Dự báo trong ngày và đêm 19/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, đồng thời lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Nhiều nơi ở Bắc Bộ sắp có mưa to trên 100mm, nguy cơ lũ quét rất cao

Nhiều nơi ở Bắc Bộ sắp có mưa to trên 100mm, nguy cơ lũ quét rất cao

VOV.VN - Dự báo trong ngày và đêm 19/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, đồng thời lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Cầu Mễ Sở tăng tốc thi công, quyết tâm vượt tiến độ mùa lũ
Cầu Mễ Sở tăng tốc thi công, quyết tâm vượt tiến độ mùa lũ

VOV.VN - Dự án cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt gần 5% tiến độ. Các nhà thầu tập trung hoàn thiện hạng mục móng, trụ và kết cấu nhịp vượt sông Hồng, quyết tâm về đích các mốc quan trọng trước mùa mưa lũ năm 2026.

Cầu Mễ Sở tăng tốc thi công, quyết tâm vượt tiến độ mùa lũ

Cầu Mễ Sở tăng tốc thi công, quyết tâm vượt tiến độ mùa lũ

VOV.VN - Dự án cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt gần 5% tiến độ. Các nhà thầu tập trung hoàn thiện hạng mục móng, trụ và kết cấu nhịp vượt sông Hồng, quyết tâm về đích các mốc quan trọng trước mùa mưa lũ năm 2026.

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ
Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Mùa mưa lũ mới bắt đầu nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Mùa mưa lũ mới bắt đầu nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Mưa lớn, nước lũ tràn vào khiến tường chắn dài hơn 50m đổ sập ở Xuân Mai (Hà Nội)
Mưa lớn, nước lũ tràn vào khiến tường chắn dài hơn 50m đổ sập ở Xuân Mai (Hà Nội)

VOV.VN - Sau gần hai giờ mưa lớn kéo dài, một đoạn tường chắn tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập trong đêm 8/6, khiến nước từ khu vực đồi phía trên tràn xuống khu dân cư, cuốn theo đất đá và rác thải, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Mưa lớn, nước lũ tràn vào khiến tường chắn dài hơn 50m đổ sập ở Xuân Mai (Hà Nội)

Mưa lớn, nước lũ tràn vào khiến tường chắn dài hơn 50m đổ sập ở Xuân Mai (Hà Nội)

VOV.VN - Sau gần hai giờ mưa lớn kéo dài, một đoạn tường chắn tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập trong đêm 8/6, khiến nước từ khu vực đồi phía trên tràn xuống khu dân cư, cuốn theo đất đá và rác thải, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Cảnh báo mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở
Cảnh báo mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 8/6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 200mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Cảnh báo mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Cảnh báo mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 8/6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 200mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục