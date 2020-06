Hồ Suối Đá bị phá vỡ cảnh quan: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức

Doanh nghiệp còn xây dựng đảo nhân tạo giữa lòng hồ.

Hồ Suối Đá được UBND Thị xã Phú Mỹ giao cho xã Châu Pha trực tiếp quản lý vào năm tháng 5/2009. Sau đó chính quyền địa phương ký hợp đồng với công an xã về việc giao mặt nước để nuôi cá nhằm mục đích tăng gia. Đến 7/2019, Công an xã Châu Pha cho công an viên Trần Trung Quang thuê lại 9ha lòng hồ trong 10 năm để nuôi cá và tạo cảnh quan. Ông Quang phải đảm bảo hồ giữ nguyên hiện trạng, không được lấn chiếm. Sau đó, ông Quang thôi không làm công an viên và thành lập Công ty Marina Châu Pha. Đến thời điểm này, hồ Suối Đá đã bị Công ty Marina Châu Pha do ông Quang làm chủ thực hiện các hành vi xây dựng công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan, đe dọa đến công trình hồ đập.