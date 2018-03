Hỗ trợ gần 2 tỉ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina

Liên quan đến vụ cháy tại khu chung cư cao cấp Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, hôm nay (24/3), UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND quận 8 cũng đã bố trí nhiều đoàn công tác để hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong, người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện cũng như bố trí chỗ ở tạm cho những gia đình bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Các gia đình sống ở Lô A - B chung cư Carina Plaza cũng được trở về nhà để thu dọn hành lý tư trang và lấy những giấy tờ cần thiết.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã cấp ngân sách và huy động được hơn 1,654 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ tức thời cho các gia đình gặp nạn hoặc bị ảnh hưởng do vụ cháy. Trong sáng nay, các đoàn công tác của TP và quận huyện tiếp tục đến bệnh viện Quận 6 và bệnh viện Triều An thăm hỏi động viên, hỗ trợ những gia đình có người bị thiệt mạng tổ chức an táng.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Nha Kha, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 cho biết: "Trong khi chờ công an thành phố hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường những gia đình bị nạn đã được bố trí ở tạm trong những căn hộ trong khu chung cư City Gate đối diện với hiện trường vụ cháy".

Chung tay chia sẻ những khó khăn này trong 2 ngày qua, ngoài sự chăm lo của thành phố, địa phương nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn quận 8 cũng đã dành riêng số tiền 140 triệu đồng giúp đỡ cho các gia đình và hỗ trợ hàng chục ngàn phần ăn, nước uống miễn phí cùng như yếu phẩm khác cho những người gặp nạn trong vụ cháy...

Người dân được trở về nhà thu dọn đồ đạc sau vụ cháy.

Bà Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận 8, TP. Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày hôm nay, Hội liên hiệp phụ nữ, Mặt trận tổ quốc thành phố cũng đã đến thăm và hỗ trợ thêm.

“Mặt trận thành phố hỗ trợ cho người bị thương 5 triệu đồng/người; Hội phụ nữ thành phố hỗ trợ cho người bị thương 1 triệu đồng/người cho 35 người đang nằm viện với tổng số tiền 140 triệu đồng. Như vậy hiện địa phương ghi nhận được sự giúp đỡ từ Trung ương, thành phố, từ Quận 8, 12, Tân Phú và phường 16, quận 8 chăm lo với tổng số tiền 1,654 tỷ đồng”./.

