Hỏa hoạn thiêu rụi dãy nhà ven sông tại Cà Mau

Báo cáo của UBND xã Tân Tiến thể hiện, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng tại khu vực ven sông, cách chợ Vàm Đầm khoảng 900m. Theo nhân chứng tại hiện trường, đám cháy khởi phát từ hộ ông Đ.H.K sau một tiếng nổ lớn, rồi nhanh chóng lan rộng sang các công trình lân cận do kết cấu nhà chủ yếu làm bằng gỗ và mái tôn dễ cháy.

Dù người dân địa phương đã nỗ lực ứng cứu tại chỗ nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh trong đêm nên công tác khống chế ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp cùng người dân triển khai phương án dập lửa. Lực lượng từ các xã lân cận và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau cũng xuống hỗ trợ chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Từ Văn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm thiệt hại hoàn toàn nhà và chòi lá của 8 hộ dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê chi tiết thiệt hại. Trước mắt, chính quyền xã đã hỗ trợ khẩn cấp mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng số tiền 3 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các lực lượng đoàn thể hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và dọn dẹp hiện trường để sớm ổn định cuộc sống.