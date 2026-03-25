Hỏa hoạn thiêu rụi dãy nhà ven sông tại Cà Mau

Thứ Tư, 11:00, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 25/3 tại địa bàn ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại tài sản.

Báo cáo của UBND xã Tân Tiến thể hiện, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng tại khu vực ven sông, cách chợ Vàm Đầm khoảng 900m. Theo nhân chứng tại hiện trường, đám cháy khởi phát từ hộ ông Đ.H.K sau một tiếng nổ lớn, rồi nhanh chóng lan rộng sang các công trình lân cận do kết cấu nhà chủ yếu làm bằng gỗ và mái tôn dễ cháy.

Dù người dân địa phương đã nỗ lực ứng cứu tại chỗ nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh trong đêm nên công tác khống chế ban đầu gặp nhiều khó khăn.

hoa hoan thieu rui day nha ven song tai ca mau hinh anh 1
Vụ cháy không gây thiệt hại về người

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp cùng người dân triển khai phương án dập lửa. Lực lượng từ các xã lân cận và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau cũng xuống hỗ trợ chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Từ Văn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm thiệt hại hoàn toàn nhà và chòi lá của 8 hộ dân trong khu vực.

hoa hoan thieu rui day nha ven song tai ca mau hinh anh 2
Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê chi tiết thiệt hại. Trước mắt, chính quyền xã đã hỗ trợ khẩn cấp mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng số tiền 3 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các lực lượng đoàn thể hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và dọn dẹp hiện trường để sớm ổn định cuộc sống.

h1_chay.jpg

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng
Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 76 đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 76 đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa
Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà 1 trệt 1 lầu trong hẻm sâu ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa và đưa cụ ông ra ngoài an toàn.

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà 1 trệt 1 lầu trong hẻm sâu ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa và đưa cụ ông ra ngoài an toàn.

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong
Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 13/2 xảy ra vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 13/2 xảy ra vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), vụ cháy khiến 1 người tử vong.

